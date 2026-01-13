El PP de Ourense pide dedicar una calle al doctor Luis Rodríguez Míguez

El grupo municipal del PP ha anunciado que llevará al pleno de este mes de enero una moción para iniciar el expediente de honra que permita dedicar una vía pública de la ciudad al doctor Luis Rodríguez Míguez. La propuesta busca rendir homenaje a quien es considerado una figura de referencia no solo en la docencia universitaria y la modernización de la salud pública, sino fundamentalmente en el ámbito del termalismo y la hidrología médica, sectores en los que Ourense busca consolidar su identidad.

Rodríguez Míguez, quien ejerció durante dos décadas como Jefe Provincial de Sanidad e impulsó políticas preventivas clave, es recordado por los populares por su rigor profesional y vocación de servicio. Sin embargo, el argumento central de la iniciativa recae en su papel decisivo para situar a la ciudad en el mapa científico. Tal como destaca la portavoz popular, Ana Méndez, “Luis Rodríguez Míguez foi clave na modernización da saúde pública provincial e na defensa do termalismo como un dos grandes sinais de identidade e oportunidades de Ourense”.

La moción subraya que su legado va más allá de lo sanitario, abarcando una importante producción científica y académica desde la Universidad de Vigo que proyectó las aguas minero-medicinales de la región a nivel internacional. En palabras de Méndez, la dedicación de la calle es una forma de “reforzar a identidade dunha cidade que é saúde, coñecemento e termalismo”, esperando que la propuesta logre el apoyo unánime por ser un “recoñecemento merecido”.