El PP de Ourense se reserva la llave para liberar 11,4 millones

El Concello de Ourense celebrará un pleno extraordinario el próximo miércoles. Será el segundo intento del gobierno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome para aprobar la operación con la que pretende movilizar 11,4 millones de euros para pagar deudas a proveedores por facturas sin tramitar acumuladas en la cuenta 413. El alcalde anunció la convocatoria este viernes en una comisión en la que trató de recabar los apoyos que se le resistieron la semana pasada. Sin embargo, el ejecutivo de Democracia Ourensana sigue sin tener garantizados los votos suficientes para lograrlo.

En la primera votación, el PSOE se abstuvo mientras que PP y BNG sumaron sus votos en contra. Con los nacionalistas descartados de plano, la llave de la operación vuelve a estar en manos de los populares. Para intentar convencer al grupo municipal del PP, el regidor llevó a la sesión a la jefa del órgano de gestión presupuestaria con el fin de responder a las objeciones planteadas por el interventor, al que no se invitó a la reunión. La portavoz popular, Ana Méndez, agradeció las explicaciones técnicas pero rehusó desvelar el sentido de su voto hasta analizar de forma exhaustiva la documentación, un movimiento que abre la puerta a una abstención estratégica con la que evitar el coste político de frenar los pagos a las empresas.

Por su parte, la concejala del PSOE, María Fernández Ojea, calificó de “excusa” las peticiones de aclaración del PP para justificar un previsible cambio de postura hacia la abstención. Tras haber facilitado el trámite en la anterior tentativa con su propia abstención, la edila socialista garantizó que su grupo mantendrá una posición “responsable coa cidade”, si bien aprovechó para arremeter contra Jácome por su incapacidad para saldar las deudas municipales y gestionar la economía del consistorio.

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El BNG fue la única formación que ratificó su “no” rotundo en la propia comisión. Su portavoz, Luis Seara, sostuvo que el informe técnico incorporado a última hora “non aporta absolutamente nada” para corregir el agujero económico de la ciudad. Con las cartas sobre la mesa, la pelota vuelve a estar en el tejado del PP, que este miércoles decidirá si mantiene la parálisis financiera o permite liberar los fondos para saldar las deudas con los proveedores.