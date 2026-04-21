El PP pide un “refuerzo urgente” en las oficinas de Extranjería en Ourense

Los representantes ourensanos en el Congreso de los Diputados han registrado una Proposición No de Ley (PNL) donde reclaman al Gobierno central “a cobertura, forma inmediata, das vacantes de persoal administrativo nas dependencias da Policía Nacional da provincia de Ourense”, indican fuentes populares.

As vacantes están a ser cubertas con axentes da Policía Nacional, o que supón detraer efectivos das súas funcións operativas para destinalos á expedición de DNI"

La formación conservadora basa su petición en que han observado “un déficit estrutural de persoal funcionario dos corpos xerais que está a comprometer a seguridade cidadá”, cimentando sus acusaciones en el hecho de que “as vacantes están a ser cubertas con axentes da Policía Nacional, o que supón detraer efectivos das súas funcións operativas para destinalos á expedición de DNI, pasaportes e trámites de estranxeiría”.

La situación más crítica se viviría en Valdeorras, donde indican que los tres puestos se encuentran vacantes. En Verín, la carestía es de tres personas más; mientras que en la ciudad la carestía es de cinco funcionarios.