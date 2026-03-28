La precampaña de la UVigo, a base de redes y webs

Belén Rubio, de H2040; Carmen García, de Nós-Universidade; y Jacobo Porteiro, de ConSenso, los tres candidatos al rectorado de la Universidad de Vigo.

A poco menos de un mes para que comience oficialmente la campaña electoral de la Universidad de Vigo, los tres candidatos (Belén Rubio, de H2040; Carmen García, de Nós-Universidade; y Jacobo Porteiro, de ConSenso) a suceder a Manuel Reigosa al frente de la institución optan por utilizar las redes sociales y las páginas webs para acercarse a la comunidad universitaria con propuestas diferentes e innovadoras con las que ir desgranando su programa político y el equipo que los acompañará en caso de que sean elegidos rectores, que harán público al completo el día 17 de abril, tal como marca el calendario electoral.

“Falamos” con Belén

Conversación entre Belén Rubio y Mª José Bravo Bosch, que aspira a renovar como secretaria general de la UVigo | La Región

La candidata de H2040 y actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, presentó este viernes los canales de comunicación que usará durante estas semanas, en los que predominan la página web y el canal de Youtube donde subirá, de forma casi diaria, una conversación entre la candidata y un miembro del equipo llamado “Falamos UVigo”. Así, desvelará poco a poco no sólo sus líneas programáticas, sino sus potenciales vicerrectores. Hasta ahora, reina el continuismo en su propuesta con Mª José Bravo Bosch como secretaria general y Félix Quintero como vicerrector de Planificación e Infraestructuras, ambos en estos mismos cargos con el actual equipo rectoral.

Las pista de Porteiro

Jacobo Porteiro explicando cómo “re-imagina” la UVigo en un vídeo. | La Región

La campaña de ConSenso, liderada por Jacobo Porteiro, quiere ser “diferente” y diferencial desde el principio. Así, durante estos días de precampaña usará un curioso juego de pistas para que la comunidad universitaria pueda intentar adivinar quiénes son las personas que lo acompañarán. Concretamente, cada día a través de su página web desvelan tres pistas y una foto de la infancia de cada persona. Se lanzaron hasta el momento las de la Gerencia y los vicerrectorados de Investigación, Profesorado y Estrategia Digical. Además, poco a poco irá haciendo públicas medidas concretas para “re-imaginar” la UVigo divididas en bloques como docencia, vida universitaria, futuro o relación con la universidad. También revelaron desde su campaña que durante Semana Santa se publicará una entrevista entre Jacobo Porteiro “y una persona que fue clave en los inicios y el desarrollo de la UVigo”.

La web de García Mateo

Uno de los coloquios promovidos por Carmen García Mateo (1ª izq.). | La Región

Por su parte, desde la candidatura de Carmen García Mateo, de Nós-Universidade, optan por una campaña más “clásica”, pero sin perder de vista los nuevos canales de comunicación con la comunidad universitaria. De hecho, fuentes de la campaña confirman a este periódico que a través del formulario habilitado en la página web han recibido “un gran número de propuestas” que incorporarán a las líneas programáticas. “Nuestra idea siempre ha sido presentar el programa y al equipo que acompañará a Carmen el 17 de abril, como marca el calendario electoral”, señalan las mismas fuentes.

Para acercarse un poco más a alumnado, PDI y PAS, García Mateo abrió un ciclo de conferencias que termina este sábado cuya recepción “sobrepasó las expectativas” de la candidatura.