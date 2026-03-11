El precio del diésel supera los dos euros en varios surtidores de Ourense

Los dos euros el litro ya aparecen en varias estaciones de servicio de la provincia.

La escalada de tensiones en el conflicto de Oriente Próximo ha desatado una ola de volatilidad en los mercados energéticos internacionales que está golpeando con especial virulencia a los surtidores de la provincia de Ourense. La inestabilidad geopolítica y los temores sobre posibles interrupciones en la cadena de suministro de crudo y refinados siguen provocando una subida drástica en los carburantes. Este escenario deja una situación sin precedentes recientes para los conductores ourensanos, marcada por el “sorpasso” histórico del gasóleo sobre la gasolina y unas diferencias de precio abismales dentro del mismo territorio.

Para entender la magnitud de este golpe a los bolsillos, basta observar la evolución de las medias provinciales en lo que va de mes. El litro de gasóleo A ha pasado de costar una media de 1,49 euros el primer día de marzo a situarse en los 1,83 euros actuales, lo que supone un encarecimiento de 34 céntimos (un 23% más) en apenas diez días. La gasolina sin plomo 95, por su parte, ha escalado desde los 1,51 euros hasta rozar los 1,67 de media provincial en el mismo periodo.

Las cifras de los carburantes 2,10 euros Es el precio por litro máximo al que llega el diésel en algunas estaciones de servicio. 34 céntimos Es el encarecimiento medio que ha sufrido el gasóleo A en Ourense en apenas diez días, pasando de una media de 1,49 €/l el día 1 de marzo, a los 1,83 €/l actuales. 1/3 Es la proporción aproximada que representa el gasto en combustible dentro de los costes totales de explotación para el sector del transporte de mercancías por carretera. 16 céntimos Es la diferencia mínima actual a favor de la gasolina 95 frente al diésel si comparamos las estaciones más económicas.

El impacto más severo se está registrando en el diésel, un combustible particularmente sensible a las disrupciones actuales debido al déficit estructural de capacidad de refino en Europa. Esta debilidad estratégica ha empujado el precio del gasóleo a romper la barrera psicológica de los dos euros por litro en los puntos de venta más caros de la provincia, rozando a última hora de ayer los 2,10 euros en algunos surtidores, aunque podrían quedarse todavía por debajo con los descuentos aplicados por las propias compañías. Por su parte, las opciones más económicas logran a duras penas mantenerse en el entorno de los 1,70 euros por litro.

En paralelo, la gasolina 95 experimenta un comportamiento alcista, aunque más contenido, con una horquilla desde los 1,55 euros hasta superar los 1,92 euros.