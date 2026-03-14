El precio de los garajes se dispara hasta los 50.000 euros en el centro de Ourense

Aparcar en Ourense va camino de convertirse en un privilegio. En la calle no hay espacio para nadie más, mientras que la escalada de precios en el mercado inmobiliario por un garaje sitúa a la ciudad como una de las más caras de Galicia, con un coste medio de 25.000 euros por plaza, compitiendo en el podio con A Coruña y superada claramente por Vigo.

Sin embargo, esta media esconde una realidad de fuertes contrastes por barrios. Mientras en zonas como O Vinteún o Barrocás aún es posible comprar desde 9.900 euros, el centro marca un techo inasumible para muchos. En el casco viejo llegan a pedir hasta 50.000 euros por una plaza y en la zona de la Universidad tampoco se quedan cortos, los precios alcanzan los 48.000 euros. Se trata de un salto abismal si se comparan con los 20.000 euros de media que se registraban a principios de 2024. Bien es cierto que hay opciones más económicas en San Francisco, O Vinteún o A Ponte por unos 7.000 euros, eso sí, “para coches pequeños”.

La vía del alquiler tampoco ofrece tregua. Con la oferta en mínimos históricos —apenas 67 garajes en todo el municipio—, arrendar exige paciencia y bolsillo: la media en el centro alcanza los 80 euros mensuales, bajando a los 50 euros solo en barrios como A Ponte.