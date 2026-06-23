¿Sabe usted que ser el presidente de la Diputación no te libra del caos circulatorio de Ourense?

¿Sabe usted que si algo tienen las fiestas, es que nos igualan a todos? ¿Que da igual la clase social, dirección, código postal o cargo, nadie escapa a la falta de previsión? ¿Que se lo digan si no a Luis Menor, quien fue estos días una víctima más del caos circulatorio? ¿Que el presidente provincial confesaba haberse visto involucrado en uno de los atascos 'marca Ou'? ¿Que se echó de menos una mente pensante?