Un preso de Pereiro de Aguiar recupera el permiso de salida al no probarse que envenenara a otro interno

Un preso podrá disfrutar de un permiso de salida de 18 días pese a que se lo habían quitado ante las sospechas de que había envenenado a otro preso con benzodiacepinas. Sucedió el 12 de septiembre de 2025, cuando un recluso del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar fue trasladado a la enfermería por sobredosis de benzodiacepinas, siendo derivado al hospital.

Horas después fue dado de alta y negó haber ingerido las pastillas voluntariamente, asegurando que creía que le habían echado algo en el café. Ante esta información, desde el centro tomaron declaración a todos los que estaban con él en la lavandería en el momento en el que sucedieron los hechos.

Además, miraron las cámaras de vigilancia en las que “parece que (uno de los internos) vierte el contenido de un bote en los cafés que traen del economato”, se recoge en el auto. Por lo tanto, un trabajador señala que tiene la sensación “puramente subjetiva” de que todos los presentes sabían lo que iba a ocurrir y apunta a un interno concreto, ya que en el cacheo de su celda se halló un sobre cerrado y completo de toda la medicación pautada, aunque no había benzodiacepinas. Todo ello deriva en que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le quitase el permiso de salida.

La defensa del preso, representada por el abogado Jorge Temes, recurrió esta decisión a la Audiencia Provincial. Los magistrados señalan que ante la “falta de constatación categórica” de la participación del interno en el envenenamiento era aconsejable la suspensión provisional en vez de la revocación definitiva. Además, señalan que la causa penal seguida por estos hechos fue sobreseída provisionalmente por falta de motivos suficientes para acusar al recluso por el envenenamiento. En cuanto a la medicación encontrada, detallan que la tenía pautada.

De esta forma, los magistrados estiman el recurso de la defensa, por lo que el preso podrá disfrutar del permiso de salida de 18 días.