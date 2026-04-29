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¿Sabe usted que los presos de Pereiro cambiaron por un día el patio por el césped para el torneo de fútbol?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en quen cho dixo, los presos de Pereiro en el torneo de fútbol de prisiones gallegas

Los presos de Pereiro en el torneo de fútbol de prisiones gallegas.
Los presos de Pereiro en el torneo de fútbol de prisiones gallegas.

¿Sabe usted que los presos de Pereiro cambiaron por un día el patio por el césped para el torneo de fútbol de prisiones gallegas? ¿Que buscando la reinserción, se tomaron tan a pecho la “paz social” que acabaron últimos? ¿Que, aunque el resultado, en este caso, es lo de menos, menos mal que están presos por otros delitos, porque tras las goleadas recibidas y marcar un gol en cuatro partidos, su nivel con el balón parece de cadena perpetua?

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