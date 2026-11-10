El primer café | Martes, 10 de noviembre

La oferta turística de Ourense sufre un ajuste tras la última regularización de pisos turísticos, perdiendo la ciudad un centenar en menos de un año. Del apartado judicial, los acusados en el incendio de Trives, incluido un brigadista, aceptan entre uno y dos años de cárcel tras alcanzar una conformidad, evitando así ir a juicio.

En otro orden de cosas, desarticulada una banda tras los registros de Xinzo y Verín, que implicó la incautación de 109.000 productos falsificados. De cara a la provincia, el regidor de Punxín cesa a su teniente de alcalde, que se postuló para sustituirle como candidato del PP en la localidad.

En cuanto a la información deportiva, analizaremos todos los datos que deja el paso de Agustín Ruiz, nuevo técnico de Unión Deportiva Ourense, por Telemiño. Además, Club Ourense Baloncesto vuelve a peinar el mercado de fichajes aprovechando la fiebre que se vive en Primera Federación.

Respecto al tiempo, Charles toma el relevo de Bruna, lo que deja un panorama de lluvias al menos hasta el domingo tras un aviso amarillo que se activaba ayer por la tarde y se mantendrá durante el día de hoy. Manzaneda, con 5,7 grados, marcaba la mínima de Galicia, y se esperan hoy máximas en torno a los 20 grados.