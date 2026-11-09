El alcalde de Punxín cesa a su teniente de alcalde días después de que este se postulase como su sustituto
CISMA MUNICIPAL
Eladio Fernández pierde todas sus competencias y la tenencia de alcaldía de Punxín tras expresar su aspiración a encabezar la lista del PP en 2027. Diana Sulleiro lo releva.
El movimiento llega días después de que anunciase públicamente su intención de encabezar la candidatura popular. El alcalde de Punxín, Manuel Vázquez Fernández, ha retirado todas las competencias delegadas a Eladio Fernández Vázquez y lo ha cesado como teniente de alcalde, después de que el portavoz de Compromiso por Galicia (CxG) se postulase para liderar la lista del PP en las elecciones municipales de 2027.
La decisión figura en una resolución de la Alcaldía firmada el 4 de noviembre, con efectos desde el día 5. El decreto también establece el nombramiento de Diana Sulleiro Lema como nueva teniente de alcalde desde esa misma fecha.
La resolución no detalla los motivos del cese ni vincula expresamente la decisión con las aspiraciones electorales de Fernández. El propio Eladio adelantaba en un vídeo publicado en sus redes sociales que esta semana habría "noticias importante dende o punto de vista político".
De aspirar a encabezar el PP a perder sus competencias
Eladio Fernández, hasta ahora teniente de alcalde y concejal de Obras, había asegurado en una rueda de prensa que mantenía conversaciones "ao máis alto nivel" y que existía una "posibilidade real" de convertirse en el candidato popular a la alcaldía. Sus declaraciones apuntaban a que no concurriría por CxG, formación con la que el PP gobierna conjuntamente en Punxín desde 2023.
Consultado por La Región, Fernández concretó que había mantenido "un par de reunións" con el presidente provincial del PP, Luis Menor, para abordar esa posibilidad. Sin embargo, fuentes del PPdeOU negaron que hubiese conversaciones con la dirección provincial y subrayaron que "as decisións do Partido Popular de Punxín tómanse en Punxín", antes de trasladarse a los órganos provinciales.
En aquel momento, Manuel Vázquez Fernández aseguró a este periódico que no sabía "nada" sobre las aspiraciones de su socio de gobierno y evitó pronunciarse sobre las posibles consecuencias para el pacto municipal. Ahora, la retirada de competencias y el relevo en la tenencia de alcaldía modifican el reparto de responsabilidades del ejecutivo local.
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