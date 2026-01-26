Uno de los principales accesos al polígono industrial de San Cibrao sigue bloqueado

Tras tres días de bloqueo en uno de los principales accesos al polígono industrial de San Cibrao das Viñas por la OU-538, los ganaderos reafirmaron este domingo su voluntad de mantenerse por tiempo indefinido en el lugar.

“Nuestra estancia aquí es indefinida”

Juan Manuel Lage, ganadero de Maceda, en representación de quienes permanecían en torno a la hoguera dispuesta por los movilizados, expresó: “Va a hacer un mes que estamos en la calle y de momento seguiremos. Nuestra estancia aquí es indefinida”.

Sobre las expectativas y el ánimo de sus compañeros ante la falta de respuestas, Lage señaló que mientras no haya una conversación con representantes del Gobierno central, no habrá desbloqueo. “Ninguna autoridad ha vuelto a dialogar. El subdelegado ofreció recibirnos, pero lo rechazamos porque ya tuvimos dos reuniones sin frutos. Con la Diputación sí hubo encuentros positivos, pero con el Ministerio de Agricultura nada; se pasan el balón unos a otros. Eso a mí no me vale”. Respecto a la presencia de los movilizados, ayer mayoritariamente femenina, Lage acotó que permanecen desde las 9:00 a 23:00 horas, relevándose por turnos según sus responsabilidades.

Movilización nacional

Del 26 al 30 de enero de 2026, agricultores y ganaderos españoles realizarán tractoradas en todo el país en protesta por el recorte del 23% en el presupuesto de la PAC y el acuerdo con Mercosur, con movilizaciones confirmadas en más de 25 provincias.

Los movilizados exigen medidas “valientes” ante el exceso de burocracia y la competencia desleal de terceros países que no cumplen las exigencias sanitarias y ambientales impuestas en Europa

Entre las más de 13 ciudades clave destacan Valencia, Cádiz, Málaga, Valladolid, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid donde ocurrirá la jornada central, el 29 de enero, denominada “Súper Jueves” con un “cocido reivindicativo” en la Puerta del Sol. Los movilizados exigen medidas “valientes” ante el exceso de burocracia y la competencia desleal de terceros países que no cumplen las exigencias sanitarias y ambientales impuestas en Europa. El objetivo, según expresaron, es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones familiares frente a acuerdos que consideran inasumibles.