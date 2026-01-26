La producción de patata en Ourense sufre un desplome histórico: 0,18 euros el kilo

Los productores de patata de la provincia, especialmente situados en la comarca de A Limia, viven una de sus peores crisis, condicionado por un precio de venta cada vez más bajo, que apenas da para cubrir el coste de producción, una situación que se complicaría mucho más en el caso de que la próxima Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea entre en vigor en 2028, con un recorte de sus fondos del 22% -como está previsto- que limitaría de manera radical las ayudas a los agricultores.

“Quén leva todo ese beneficio? O que traballa en que a pataca chegue aos fogares non, solo o intermediario entre eles e nós, o supermercado, leva case todo”

Tractoristas de la protesta de Ourense indican que el precio de venta de la patata por parte del productor en la provincia ya se desploma hasta los 0,18 euros por kilo, mientras que el consumidor paga en el supermercado cerca de dos euros, hasta diez veces más, una diferencia drástica, de la que se queja el sector, ya que cada vez recibe menos, mientras que el precio final no disminuye. “Quén leva todo ese beneficio? O que traballa en que a pataca chegue aos fogares non, solo o intermediario entre eles e nós, o supermercado, leva case todo”, exclamó el ganadero de Xunqueira de Espadanedo Jesús Prieto.

Desplome histórico

Esta situación supone un desplome histórico del precio en origen. En la campaña de 2024, el agricultor cobraba de media en torno a 0,30 euros por kilo, una cifra que ya se consideraba ajustada, pero que permitía cubrir costes en condiciones normales de producción. En apenas un año, el precio ha caído hasta los 0,18 euros, lo que supone una bajada cercana al 60%, un recorte que ha dejado al sector sin margen de maniobra y al borde de la venta a pérdidas.

Producir una hectárea de patata en A Limia ronda actualmente los 10.000 euros

La caída del precio coincide, además, con un fuerte encarecimiento de los costes de producción. Producir una hectárea de patata en A Limia ronda actualmente los 10.000 euros, impulsado principalmente por el coste de la semilla, que ya representa alrededor del 35% del total. A ello se suma el gasto en maquinaria, fitosanitarios, abonos y combustible, en un contexto en el que la prohibición de determinadas materias activas obliga a utilizar más tratamientos con menor eficacia.

A este escenario económico se añaden los problemas de producción derivados de la meteorología adversa. Las lluvias concentradas en unos meses y los episodios de calor extremo, con una sequía anormal durante el pasado verano, en el que llovió cerca de siete veces menos de lo normal en la provincia, han provocado un desarrollo irregular del cultivo, con rendimientos por debajo de la media histórica. El sector asume que este año será verdaderamente complicado en ese sentido, siendo difícil alcanzar las 40 toneladas por hectárea, lo que reduce todavía más los ingresos.