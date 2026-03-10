El programa “Fogar Vivo” abre convocatoria anual

El programa “Fogar Vivo” de la Xunta de Galicia abrió su convocatoria este lunes con una visita a uno de los inmuebles en Ourense beneficiados con esta iniciativa. Vigente hasta el próximo 3 de junio de 2026, el programa busca facilitar que los propietarios realicen las mejoras necesarias para garantizar la habitabilidad de sus inmuebles para ofrecer arrendamientos a precios razonables ante la creciente demanda de alquileres.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta es la encargada de la ejecución de este proyecto con un presupuesto de más de 2,8 millones de euros para este año

Isabel Veloso Novoa, propietaria del inmueble desde el 2007, decidió acogerse a este programa después de mantener la vivienda vacía durante más de un año. Su hija, María Isabel Colmenero, relató que la subvención fue clave para acometer el acondicionamiento que necesitaba el piso, con una inversión que rondó los 9.000 euros. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta es la encargada de la ejecución de este proyecto con un presupuesto de más de 2,8 millones de euros para este año y una proyección de 5,7 millones hasta 2028.

Colmenero explicó los múltiples beneficios de esta iniciativa y señalo qué aprovecharon “la oportunidad que nos brindaron aquí de concedernos la posibilidad de solicitar la subvención y lo que se hizo fue arreglar lo que es la carpintería exterior de la casa”. Tras la reforma, su madre pudo alquilar el inmueble con rapidez, resaltando la importancia de este apoyo económico pues el programa “Fogar Vivo” tiene como objetivo principal reformar viviendas vacías para incorporarlas al mercado del alquiler.

En la provincia de Ourense se ejecutaron más de 184.000 euros en ayudas directas a 37 viviendas

Las ayudas, con cuantías máximas de hasta 16.000 euros por vivienda, se estructuran en tres ejes fundamentales: hasta 11.000 euros para obras de adecuación y renovación de electrodomésticos o sanitarios. Hasta 3.000 euros para la contratación de seguros de impago de rentas y multirriesgo hogar, y una bonificación adicional de 2.000 euros si el inmueble se alquila a menores de 36 años, personas con hijos menores o dependientes a cargo. La efectividad de esta iniciativa se refleja en los datos de la edición anterior, donde en la provincia de Ourense se ejecutaron más de 184.000 euros en ayudas directas a 37 viviendas.

El programa el año pasado concedió un total de 239 ayudas en toda Galicia por un importe de 1,3 millones de euros, consolidando a “Fogar Vivo” como una herramienta esencial para dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.