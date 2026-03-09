Alrededor de 600 empresas recibirán el respaldo de la Xunta por el impacto de la escalada bélica en Oriente Medio en sus exportaciones

La Xunta aprobó este lunes medidas para apoyar a alrededor de 600 empresas gallegas afectadas por la guerra en Oriente Medio. Desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la escalada del precio del combustible ha sido continua llegando este lunes a superarse los 100 dólares por barril de petróleo. Esta situación ha provocado que la Xunta de Galicia apruebe una serie de medidas para apoyar a las empresas gallegas afectadas y cuyas exportaciones a países afectados por el confilicto ascienden a 600 millones de euros. Para ello la Xunta ha convocado para este martes a la mesa de apoyo logístico a la empresa para evaluar el impacto del conflicto en Oriente Medio en unas 600 compañías gallegas que mantienen relaciones comerciales con esta zona.

El encuentro será este martes a partir de las 10 de la mañana en la sede del Igape y a la que han sido convocados el cluster de la función logística, el del granito, Ceaga, Clusaga, Cointega y Asime.

En paralelo, la Consellería de Economía e Industria permanece "en contacto continuo" con la antena del Igape en Dubai, lo que le permite, según asegura, "conocer de primera mano la situación". La idea es mantener un intercambio de información con el tejido empresarial y también analizar el efecto de cambios en las rutas comerciales. La conselleira, María Jesús Lorenzana, ha apuntado que también se trata de "evaluar concretas medidas de apoyo" a las empresas, "si fuera necesario". Tras la celebración del Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado la voluntad de "reforzar" el seguimiento y apoyo a 600 empresas que exportan a Oriente Medio. "Haremos todo lo que está en nuestra mano", ha resaltado, después de enfatizar que el Gobierno central "tiene mucho que decir".

De las 600 empresas que en la actualidad comercian con Oriente Medio, unas 200 tienen una relación comercial "regular" en los últimos cuatro años. El volumen de negocio total, entre exportaciones e importaciones, supera los 600 millones, según los datos que ha dado la conselleira.

En concreto, Lorenzana ha indicado que los principales países son Emiratos Árabes y Arabia Saudí, con unos 80 millones de euros de negocio, y "también hay otros" relevantes como Israel, "estratégico" para la Xunta, con un volumen de 115 millones de euros en exportaciones.

Así, en el año 2025, Galicia exportó a esta región unos 394,6 millones de euros e importó aproximadamente 213 millones, por lo que el volumen total de negocio superó los 600 millones de euros anuales. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Omán o Bahréin están entre los principales destinos para nuestras empresas, así como otros países del entorno ampliado cómo Irak, Irán y Jordania.

Sectores más afectados

Las empresas gallegas más afectadas por este conflicto son las que pertenecen al sector textil, automoción y agroalimentario que representan cerca del 90% del total de las exportaciones gallegas a estos países.

A esta situación también se le deben sumar las exportaciones a Estados Unidos que ascienden a un 1,8% del total, afectando a un millar de empresas gallegas.

De acuerdo con datos del ICEX, las empresas de Ourense facturaron 48,8 millones de euros el pasado año a los mercados de Oriente Medio. En paralelo, Estados Unidos absorbe bienes provinciales por un valor de 35,4 millones de euros. La suma de ambos bloques supone casi el 10% del comercio exterior ourensano.