El programa provincial EmprendOU en femenino recibe 91 candidaturas

La tercera edición del programa “EmprendOU en femenino” organizado por la Diputación de Ourense contará con un presupuesto superio a los 83.000 euros, y ya ha recibido 91 candidaturas.

Foron 91 a mulleres que decidiron construír dende Ourense o seu propio proxecto profesional e contribuír sen dúbida ningunha á creación de actividade económica"

El presidente de la Diputación, Luis Menor, recordaba que, en este programa, “nos centramos no emprendemento eh no ámbito fundamentalmente rural e promovido por mulleres. Son, polo tanto, 91 a mulleres que decidiron construír dende Ourense o seu propio proxecto profesional e contribuír sen dúbida ningunha á creación de actividade económica e de oportunidades”.

De las candidaturas presentadas, 51 corresponden a proyectos declarados preferentes, 28 se localizan en concellos de menos de 20.000 habitantes; 24 pertenecen al sector de hostelería y restauración, 13 a comercio, 12 optan por emprender en servicios relacionados con la educación, la cultura y el deporte, y 10 más en el mundo de la belleza y los cuidados personales.

Esta primera selección aún podría incrementarse, pues como recordaba el presidente provincial, “aínda non está esgotada nin a contía nin o prazo, e polo tanto ata o 30 de outubro, mulleres que decidan emprender poderán seguir solicitando as axudas”, en caso de que algún proyecto de emprendimiento más cumpla los requisitos.

1,6 millones para deporte y cultura

La Diputación de Ourense movilizó en su última Junta de Gobierno una inyección de fondos cercana a los 1,6 millones de euros para apoyar el tejido social, deportivo y económico de la provincia. Con esta cantidad, la institución eleva a más de 7,7 millones de euros el total de recursos movilizados desde que retomó su actividad política el pasado 17 de agosto. Luis Menor, presidente del ente provincial, valoró estas inversiones afirmando que “o resumo é sinxelo: detrás de cada cifra que aprobamos, e de cada axuda que damos, hai algo concreto que é o que buscamos”.

Buscamos ser unha institución que se achegue aos problemas da provincia e se converta nunha solución para eles"

En el ámbito de la cooperación municipal, se destinan 808.642 euros a 22 convenios de colaboración. Destacan los 100.000 euros para el Museo Galego do Entroido en Xinzo de Limia, otros 80.640 euros para obras en Bande y 50.000 euros más para la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria del Ribeiro.

El área de deportes y cultura recibirá cerca de 650.000 euros, donde se distribuirán 548.711 euros entre 106 clubes deportivos de diversas modalidades. El sector cultural percibe 100.000 euros para financiar 138 actividades recreativas y de dinamización social.

El tejido asociativo es la tercera pata de esta última distribución de fondos, y obtiene aportaciones directas por valor de 52.033 euros. Entre las entidades beneficiadas destaca la Fundación Florencio Delgado Gurriarán, la Federación Galega de Remo, el Museo do Médico Rural de Maceda, la Fundación Insua dos Poetas y la Asociación de Mulleres Rurais Entre Nós.

Menor insistió en el objetivo de su gobierno: “Buscamos ser unha institución que se achegue aos problemas da provincia e se converta nunha solución para eles”.