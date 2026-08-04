“EmprendOU en Feminino” bate su récord de solicitudes en la provincia de Ourense

La convocatoria EmprendOU en Feminino 2026 ha comenzado su nueva edición con una respuesta récord. La Diputación de Ourense ha registrado un total de 80 solicitudes durante la primera semana de apertura del plazo, un dato que confirma el mejor inicio del programa desde su creación y el creciente interés de las emprendedoras ourensanas por poner en marcha y consolidar sus proyectos empresariales.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 23 de julio, tras la aprobación de las bases por parte de la Xunta de Goberno de la institución provincial y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Desde entonces, la convocatoria mantiene un ritmo constante de participación, con una media de diez solicitudes diarias, una cifra que no se ha reducido con la llegada del mes de agosto.

La edición de 2026 refuerza la apuesta de la Diputación por el desarrollo económico de la provincia, reservando el 75 % del crédito disponible para proyectos ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Con esta medida, la institución provincial pretende favorecer la creación de nuevas iniciativas empresariales, impulsar el empleo y contribuir a la fijación de población en el rural, especialmente en aquellos municipios que afrontan mayores retos demográficos.

Cada nuevo negocio promovido por una mujer supone “unha oportunidade para fortalecer o tecido económico da provincia”

Desde la Diputación destacan que cada nuevo negocio promovido por una mujer supone “unha oportunidade para fortalecer o tecido económico da provincia e consolidar servizos e actividade nos municipios con maiores retos demográficos”.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 150.000 euros. Cada proyecto beneficiario recibirá una ayuda fija de 915,75 euros, equivalente al 75 % del salario mínimo interprofesional, con la posibilidad de obtener una cuantía complementaria si, una vez atendidas todas las solicitudes, existe disponibilidad presupuestaria.

Además, las emprendedoras que ya fueron beneficiarias en la edición de 2025 y mantienen su actividad dispondrán de la posibilidad de realizar una tramitación preferente durante los primeros 30 días hábiles del plazo de presentación, con el objetivo de favorecer la consolidación de sus proyectos empresariales.