El programa de relevo en autoescuelas reúne a cincuenta alumnos en Ourense

El presidente de la Diputación, Luis Menor recibió a Luis Novoa, presidente de la Asociación provincial de Autoescuelas junto a miembros de su directiva, para repasar la marcha de la módulo en Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible que se puso en marcha entre ambas insitituciones para fomentar el relevo generacional en las autoescuelas.

El ciclo permite formar nuevos profesionales cualificados que podrán desarrollar su carrera como profesores de autoescuela, directores de centros de formación vial o especialistas en movilidad y seguridad vial"

Dicho curso, impartido por el CIFP Portovello, se ponía en marcha con cincuenta estudiantes provenientes de toda Galicia “e incluso do noroeste peninsular”, según señaló Menor, con el fin de garantizar “a remuda xeracional, a instalación de novas autoescolas e a que non existan listas de espera para sacar o carné de conducir como acontece noutros territorios”, indicaba el presidente provincial.

Por su parte, Luis Novoa indicaba que el ciclo “permite formar nuevos profesionales cualificados que podrán desarrollar su carrera como profesores de autoescuela, directores de centros de formación vial o especialistas en movilidad y seguridad vial”. Se imparte tanto bajo la fórmula a distancia como de FP dual, realizándose las prácticas en los centros pertenecientes a la asociación de autoescuelas, que abarca casi el 100% de estos negocios en Ourense. “Contribuye a garantizar la continuidad del sector y a formar nuevo profesorado cualificado para las autoescuelas, evitando así situaciones de falta de profesionales”, continuaba Novoa quien busca ampliar esta colaboración con el ente provincial para impulsar “diferentes acciones de actualización y reciclaje profesional dirigidas a las autoescuelas asociadas, que permitirán reforzar la cualificación del sector y adaptarse a las nuevas exigencias normativas”.

Luis Menor concluia el encuentro esperando que esta formación conduzca “á instalación de novas autoescolas e á que non existan listas de espera para sacar o carné de conducir como acontece noutros territorios”, al tiempo que consideraba que la colaboración entre ambas insitituciones “ten dado excelentes resultados”.