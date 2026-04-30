Programa Xerme formará a nuevos emprendedores en Ourense

En el centro de electrodomésticos Bermello, en la carretera de Vigo, quedó inaugurada la tercera edición del programa gratuito de formación y mentorización en e-commerce Xerme, impulsado por la Xunta de Galicia. Esta iniciativa busca profesionalizar las ventas digitales en la región, basándose en la aplicación del sentido común empresarial, humanizar el proceso comercial, el acompañamiento estratégico y de esta forma generar empleo y riqueza local.

Durante el acto de bienvenida Marta Mariño Regueiro, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, reconoció la labor de Jorge Bermello como referente e inspiración para el comercio y el emprendimiento gallego.

La presente convocatoria contó con un total de 90 candidaturas, siendo escogidos 16 proyectos. Estos se dividen en dos modalidades: “iniciación”, para quienes comienzan desde cero, y “avanzado”, para negocios que ya tienen trayectoria y buscan optimizar sus procesos.

Entre los perfiles que integran esta edición destacan emprendimientos rurales de ganadería extensiva, proyectos de turismo sostenible centrados en la recuperación del patrimonio y servicios de psicología preventiva.

Desde su nacimiento, Xerme ha graduado a unos 75 emprendedores. El programa destaca por su enfoque práctico y sectorial, acumulando más de 160 horas de formación por edición, donde las tutorías técnicas personalizadas son el pilar fundamental. José Manuel Suárez, director del programa, explicó: “Nuestros programas son de especialización; no son programas genéricos para montar una empresa. Nos centramos mucho en las tutorías técnicas, que es lo que nos diferencia. El e-commerce ya es parte integral de la venta. Hoy en día cualquier comercio tiene que buscar una forma de estar ahí, si no, puede quedar muy atrasado”.

Por su parte, una de las seleccionadas, la psicóloga Teresa Vilanova, detalló: “Mi intención es, a través de plataformas online, llegar a donde de manera presencial no se puede. Busco aliviar el sufrimiento y estrés de las personas, sobre todo madres, padres y cuidadores para que puedan acceder a este recurso aunque sea desde casa”.

El curso de formación de Xerme iniciará el próximo lunes 4 de mayo en Santiago de Compostela.