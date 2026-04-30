Impulso a la bioeconomía con el proyecto GreenSeed

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, ha participado en la jornada de lanzamiento del proyecto GreenSeed, celebrada en las instalaciones de Bodegas Ladairo.

La iniciativa, liderada por la Xunta y financiada en el marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep), tiene como objetivo reforzar el ecosistema transfronterizo de apoyo al emprendimiento en bioeconomía mediante la cooperación entre Galicia y el norte de Portugal.

El proyecto se articula a través de un consorcio en el que también participan la Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación Juana de Vega, entre otras entidades de Galicia y Portugal.

GreenSeed es un proyecto transfronterizo entre Galicia y el norte de Portugal, que se desarrollará hasta 2028 y se centra en el impulso de la bioeconomía en sectores como el agroecológico, alimentario, forestal y bioenergético.

Actuará en cuatro áreas piloto a ambos lados de la frontera con el objetivo de crear ecosistemas locales de apoyo al emprendimiento, a través de la identificación y dinamización de agentes, formación especializada, transferencia de conocimiento y espacios de colaboración y experimentación, apoyados por herramientas digitales como la plataforma Data Terra.