BODEGAS LADARIO
Impulso a la bioeconomía con el proyecto GreenSeed
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El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, ha participado en la jornada de lanzamiento del proyecto GreenSeed, celebrada en las instalaciones de Bodegas Ladairo.
La iniciativa, liderada por la Xunta y financiada en el marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep), tiene como objetivo reforzar el ecosistema transfronterizo de apoyo al emprendimiento en bioeconomía mediante la cooperación entre Galicia y el norte de Portugal.
El proyecto se articula a través de un consorcio en el que también participan la Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación Juana de Vega, entre otras entidades de Galicia y Portugal.
GreenSeed es un proyecto transfronterizo entre Galicia y el norte de Portugal, que se desarrollará hasta 2028 y se centra en el impulso de la bioeconomía en sectores como el agroecológico, alimentario, forestal y bioenergético.
Actuará en cuatro áreas piloto a ambos lados de la frontera con el objetivo de crear ecosistemas locales de apoyo al emprendimiento, a través de la identificación y dinamización de agentes, formación especializada, transferencia de conocimiento y espacios de colaboración y experimentación, apoyados por herramientas digitales como la plataforma Data Terra.
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