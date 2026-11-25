La Audiencia Provincial de Ourense ha acordado prorrogar por un plazo máximo de dos años la prisión provisional de Nicusor S.

La resolución judicial, dictada por la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado, María de los Ángeles Lamas Méndez, se produce apenas un día después de que el jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad contra el procesado por un delito de homicidio con la atenuante simple de legítima defensa, y a escasos días de que venciera el límite inicial de dos años de encarcelamiento preventivo que cumplía desde el 1 de diciembre de 2024.

La medida responde a la petición formulada por el Ministerio Fiscal -a la que se adhirió la acusación particular- durante la vista celebrada conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras conocerse el fallo del jurado.

Tanto la Fiscalía como la acusación reclamaron el mantenimiento del ingreso en prisión al solicitar una condena de doce años de cárcel y advertir un elevado riesgo de fuga.

Por su parte, la defensa de Nicusor se opuso a la prórroga argumentando que la medida cautelar tenía como finalidad asegurar su presencia en el juicio oral, ya celebrado, y destacando la sensible rebaja en las peticiones de condena de las acusaciones en la vista del artículo 68 de la Ley del Tribunal del Jurado tras apreciarse la atenuante.

En los fundamentos jurídicos del auto, la magistrada desestima los argumentos de la defensa y subraya que el riesgo de fuga no se limita a garantizar la asistencia al juicio, sino que se extiende a todo el proceso penal, especialmente tras un veredicto condenatorio que sitúa la horquilla de la futura pena entre los diez años y los doce años y medio de prisión.

Asimismo, la resolución descarta que el acusado cuente con un arraigo familiar suficiente que neutralice dicho peligro, señalando que, aunque es padre de tres hijos menores, no consta que conviva con ellos ni que tenga custodia compartida.

El auto añade además que en los registros judiciales figura como investigado por un presunto delito de violencia de género cometido en febrero de 2024, causa por la que tiene en vigor una orden de protección y prohibición de aproximación y comunicación.

Contra esta decisión cabe interponer recurso de apelación en un plazo de cinco días ante la Sección Segunda de la propia Audiencia Provincial.