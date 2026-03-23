El futuro de Ourense no se promete: ¡se construye!

Ourense merece oportunidades, merece inversión y merece políticas útiles. Y Ourense acaba de dar un paso firme e histórico en esa dirección con la aprobación de suelo residencial para la construcción de 1.435 viviendas impulsadas por la Xunta, presidida por Alfonso Rueda. Una actuación histórica que demuestra que cuando se gobierna con responsabilidad y valentía se construyen soluciones para los que aquí vivimos. Para los jóvenes que quieren quedarse, para las familias que necesitan estabilidad y para quienes creemos en el futuro de Ourense. Esta es la diferencia entre hacer política circense o hacer política para cambiar y mejorar la vida de los ourensanos y ourensanas.

Y es que no es solo un proyecto urbanístico: es una apuesta clara por el derecho a una vivienda digna y fijar población. En un momento en el que el acceso a la vivienda es uno de los mayores retos sociales, la Xunta responde con hechos. Estas viviendas significan más futuro, más estabilidad y más esperanza para cientos de familias que quieren desarrollar su proyecto de vida aquí.

Ourense acaba de dar un paso firme e histórico en esa dirección con la aprobación de suelo residencial para la construcción de 1.435 viviendas.

Es el mayor proyecto de vivienda pública en la historia de nuestra ciudad. 1.435 viviendas protegidas para dar accesibilidad a una vivienda a más de 6.000 ourensanos y ourensanas y ante la inoperancia, ineficacia, ineficiencia y desidia total y absoluta, tanto del Gobierno de Pedro Sanchez, como el de un caótico y estrambótico Concello de Ourense, en donde el significado de las palabras “gestión de lo público” es una quimera.

El ámbito de este proyecto de interés autonómico (PIA), abarca 134.000 m2 y está situado al norte del núcleo urbano de la ciudad de Ourense, concretamente en el área Escorial-Vinteún, con una propuesta de ordenación que prevé 1.435 viviendas, de las cuáles el 80% serán protegidas y el 20% libres, las cuales se constuirán en bloques residenciales de entre 3 y 6 alturas y con amplias zonas verdes, equipamientos, servicios, y amplio aparcamiento publico. En definitiva, una nueva área residencial que permitirá crear un barrio moderno e integrado en la ciudad y mejorar, en mucho, la calidad urbana y medioambiental de nuestra ciudad y de toda esa zona en particular.

Pero hay más, claro que hay más. En primer lugar, según el registro publico de demandantes de vivienda protegida, en la ciudad de hay actualmente 1.078 inscritos, con lo cual con esta actuación se cubriría la totalidad de la demanda. Y aún hay más, ya que los efectos colaterales de este macrodesarrollo urbanístico de vivienda protegida en nuestra ciudad multiplicará la oferta de vivienda libre en arrendamiento. Uno de los requisitos para ser solicitante de vivienda protegida es no poseer ninguna en propiedad, con lo cual queda claro que la practica totalidad de los inscritos están viviendo actualmente de alquiler. Según se vayan construyendo las viviendas y adjudicándose, se irán derivando hacia el mercado de alquiler las viviendas donde residen actualmente, con lo cual, en una oferta actual en nuestra ciudad de poco mas de 180 viviendas en alquiler en el circuito de comercialización, multiplicaríamos por cinco dicha oferta. Lo que derivaría positivamente a estabilizar los precios de los alquileres para posteriormente contribuir a su paulatina reducción.