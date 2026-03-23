Los alérgicos se enfrentan a una primavera agresiva en Ourense tras un invierno muy lluvioso

La temporada arranca este año con previsiones poco alentadoras para los pacientes alérgicos. Los especialistas apuntan a que las condiciones meteorológicas de los últimos meses pueden favorecer una primavera especialmente complicada, con mayores concentraciones de polen y una temporada más intensa de lo habitual.

La alergóloga del CHUO Marimar García explica que esta afección es un problema cada vez más frecuente. “La prevalencia de alergia aumenta cada año y los estudios indican que entre el 20 y el 30% de la población será alérgica”, explica.

La alergóloga del CHUO Marimar García.

Se trata de una enfermedad muy común que, sin embargo, puede llegar a resultar muy incapacitante para quienes la padecen, con síntomas que van desde la rinitis persistente hasta crisis asmáticas en los casos más severos.

Los días de lluvia hay menos alergia porque el agua arrastra el polen — Marimar García - La alergóloga del CHUO

En Ourense, además, las condiciones geográficas contribuyen a que las concentraciones de polen sean especialmente elevadas. María Fernández, investigadora de la Universidade de Vigo, explica que la situación interior de la ciudad favorece que se acumule con mayor facilidad.

María Fernández, investigadora de la Universidade de Vigo.

“Las ciudades costeras están más ventiladas y, de esta manera, el polen se dispersa más. En Ourense, ya que casi parece que está metida dentro de un agujero, se concentra con mayor facilidad”, señala.

Como explica Fernández, los inviernos lluviosos favorecen el crecimiento de determinadas plantas, lo que puede traducirse meses después en una mayor producción de polen, por lo que las previsiones son complejas para los alérgicos. “Cuando ocurre esto, especies como las gramíneas o las urticáceas suelen tener floraciones mucho más agresivas”, explica.

El cambio climático hace que las estaciones de polen se alarguen — María Fernández - Investigadora de la Universidade de Vigo

Esto podría traducirse en meses especialmente complicados para muchas personas, especialmente entre finales de primavera y comienzos del verano, cuando las gramíneas suelen alcanzar sus niveles más altos de polen. A ello se suma la influencia del clima en la duración de las temporadas polínicas. “Los cambios en los patrones meteorológicos por el cambio climático pueden hacer que las estaciones de polinización se prolonguen más en el tiempo”, indica García.

En Ourense, donde las temperaturas primaverales suelen ser más elevadas que en otros lugares de Galicia, estas condiciones pueden favorecer que se alcancen concentraciones especialmente altas. Si viene una estación seca, los niveles de polen podrían dispararse y complicar la situación para los pacientes alérgicos.

La llegada de la primavera en Ourense hace florecer sus paseos. | Miguel Ángel

García recomienda a los pacientes alérgicos llevar encima siempre su medicación, evitar salir en días ventosos, ventilar la casa a primera hora manteninendo las ventanas cerradas a otras horas del día. También aconsejan usar gafas de sol, filtros antipolen en el coche y mascarilla durante los picos.

El polen, predictor de cómo irá la cosecha

El grupo de investigación de la Universidade de Vigo que participa en el seguimiento del polen en Galicia desarrolla además distintos proyectos aplicados relacionados con la agricultura y el cambio climático. Uno de ellos analiza la floración de la vida en la provincia de Ourense para intentar predecir cómo será la cosecha con varios meses de antelación.

La floración le da vida a la provincia de Ourense en primavera. | Miguel Ángel

A partir de la concentración de polen, la presencia de determinados hongos y el estado de desarrollo de las plantas, los investigadores son capaces de elaborar modelos que permiten anticipar si la producción será mayor o menor de lo esperado. “Aunque evidentemente, no se pueden predecir elementos como granizo o incendios que nadie puede controlar”, indica Fernández.

El equipo trabaja también en el seguimiento del olivo, un cultivo cada vez más presente en el noroeste peninsular. Además, se puede entender cómo está influyendo el cambio climático en el comportamiento de estas especies agrícolas con una aplicación directa de lo estudiado.