¿Sabe usted que en la provincia se está preparando la Copa Piston?

PROGRAMACIÓN SOCIAL
El OUFF llevó el cine al Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted la provincia tiene un invitado especial? ¿Que el ídolo de muchas generaciones anda por aquí? ¿Que se trata del mundialmente conocido Rayo McQueen ¿Que es muy rápido y de momento nadie lo vio? ¿Que se sabe que está aquí porque Mack, su transportador lleva días en Ourense?¿Que los trabajadores del polígono de San Cibrao lo llevan días viendo? ¿Y que está esperando a su compañero junto al Obramat?
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