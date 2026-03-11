El proyecto Coblages propone un nuevo método de enseñanza

Universidades de Portugal, Turquía, Rumanía y España (entre ellas la UVigo) y una ONG empezaron en 2023 el proyecto Coblages. El objetivo de esta iniciativa consistía en crear una metodología que pudiese ser usada por profesorado de educación superior, gestores comunitarios y alumnado para fomentar la cooperación intergeneracional entre juventud y personas mayores de 60 años. Tres años después, la iniciativa ha cumplido su cometido proponiendo un modo de aprendizaje comunitario intergeracional en la enseñanza superior “para tener alumnado mejor preparado para un mundo envejecido”.

Por parte de la UVigo, participó un equipo de la Facultad de Educación y Trabajo Social del Campus coordinado por Xosé Manuel Cid y formado por Jesús Deibe Fernández Simo, Esther Pérez, Miguel Ángel Vázquez y Santiago Abal. En un contexto en el que “cada vez hay menos diálogo entre generaciones” y un mayor envejecimiento, subraya Xosé Manuel Cid, los socios del proyecto trabajaron en torno a cómo fomentar esas relaciones intergeneracionales partiendo de la idea de que “a cualquier edad tenemos opiniones válidas y que pueden aportar soluciones a los problemas de nuestra sociedad”.

La metodología fue desarrollada e implementada en cada país participante con diferentes talleres intergeneracionales en los que se trabajaron aspectos como la identificación de desafíos emergentes, las historias de vida y la elaboración de mapas conceptuales. En el caso de la UVigo, los talleres se llevaron a cabo en Galicia y contaron con la participación de estudiantes vinculados al proyecto así como de personas mayores de diferentes asociaciones. Hubo cuatro grupos de debate en Ourense: uno formado por miembros del Coro Universitario del Campus de Ourense de diferentes edades; dos en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer AFAOR y uno en el CDR o Viso de Lodoselo.