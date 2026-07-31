El proyecto Experiencia Activa cumple 12 años y llega a 3.800 mayores

El proyecto Experiencia Activa, impulsado por la Fundación San Rosendo y La Región para promover el envejecimiento activo y de calidad en la provincia de Ourense, cumple doce años desde su puesta en marcha en 2014. Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio de Inditex, tiene como objetivo mejorar el bienestar de las personas mayores y fomentar un envejecimiento activo en la sociedad gallega, compartiendo las buenas prácticas que los profesionales de la Fundación desarrollan desde hace más de tres décadas en sus centros.

Durante el último año, el proyecto ha difundido un total de 12 actividades desarrolladas en 12 residencias de la Fundación San Rosendo, en las que han participado 25 profesionales, entre educadoras, directores de centros, fisioterapeutas, personal de enfermería y el equipo de comunicación.

En los últimos doce meses han participado en las actividades del proyecto Experiencia Activa un total de 1.071 usuarios de la Fundación San Rosendo. Paralelamente, los beneficios de estas iniciativas se comparten con la totalidad de los centros de la entidad, por lo que las personas mayores beneficiadas de manera directa superan las 3.800 en toda Galicia. Además, la difusión de estas experiencias a través de La Región y Telemiño ha permitido que el proyecto alcance una audiencia estimada de más de 1,9 millones de personas, contribuyendo a visibilizar el envejecimiento activo y el trabajo desarrollado por los profesionales de la Fundación.

Historias de vida

Las historias de vida, las tradiciones y el bienestar físico y cognitivo, ejes del proyecto. A lo largo del último año, el Proyecto Experiencia Activa ha desarrollado iniciativas centradas en el envejecimiento activo desde diferentes ámbitos. Entre ellas destaca la historia de Julio Pérez, residente de Santa Marta, que a sus 85 años publicó una antología poética gracias al acompañamiento de los profesionales del centro y al modelo de Atención Centrada en la Persona. El mantenimiento físico y cognitivo volvió a ocupar un lugar destacado con actividades como “Un día de conexión terapéutica”, desarrollada en la residencia de Arnoia, orientada a favorecer el bienestar emocional y la estimulación de las personas mayores.

Las experiencias culturales también estuvieron presentes durante todo el año con la celebración del Samaín en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, las actividades de verano en San Antonio de Beariz, el Magosto en Virxe da Saleta de Cea, el Entroido en Nuestra Señora de la Esperanza de A Farixa, la llegada de la primavera en Santa Mariña de Xinzo o la conmemoración del Día das Letras Galegas en la residencia Virxe do Xurés, en Lobios.

Por su parte, la relación de las personas mayores con sus familias y con la sociedad se reforzó mediante iniciativas como la fiesta en honor a Nuestra Señora de Os Gozos, el concurso de postales navideñas celebrado en las residencias y la actividad “El San Xoán de la memoria”, que recuperó recuerdos y tradiciones ligadas a esta festividad.

73 centros asistenciales

La Fundación San Rosendo cuenta con 73 centros asistenciales repartidos por toda Galicia, de los que 60 son residencias para personas mayores y 11 centros destinados a la atención de personas con discapacidad física o intelectual. El 89 % de los centros están ubicados en núcleos del rural gallego, donde la oferta asistencial privada es escasa. En total suman 3.872 plazas, de las que el 24,9 % son concertadas, y cuentan con un equipo formado por 2.272 profesionales.