El proyecto del Parador es "una ocurrencia", a juicio del PP

Ana Méndez calificó de “ocurrencia preelectoral” la última idea del alcalde, Gonzalo Jácome, para reconvertir la antigua cárcel y la Casa de Baños en un Parador Nacional.

Se ten algún proxecto, que o explique. Necesitamos proxectos, e non anuncios en redes"

“Queremos que os inmobles se recuperen, pero o único que fixo este goberno municipal foi perder subvencións estatais que poderían axudar ó arreglo”, indicaba la portavoz popular, recordando también que “non hai acordo con Paradores, nin un estudio de viabilidade. Tampouco sabemos como se vai a arranxar os edificios”, instando al alcalde que “se ten algún proxecto, que o explique. Necesitamos proxectos, e non anuncios en redes”.

La portavoz del PP considera que ya se le han dado a este equipo de gobierno suficientes oportunidades para desbloquear el deterioro del inmueble. “Os feitos demostran que, despois de 7 anos de goberno, este alcalde tivo tempo máis que suficiente para actuar e non o fixo” añadió Méndez, recordando que “durante todo este tempo que leva gobernando, este alcalde foi cambiando de proxecto, e o edificio continúa exactamente igual ou peor”.