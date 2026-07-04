Pruden Tattoo, unha nova ollada á cultura popular galega
DA TATUAXE Á MODA
Da pel aos carteis, da tatuaxe á moda. Pruden Tattoo, o proxecto creativo dos ourensáns Anxo Varela e Lúa Carballo converteuse nun referente do deseño e na estética
Escenas inspiradas en “A Esmorga”, referencias a Castelao ou ilustracións que reinterpretan a cultura popular galega desde unha mirada contemporánea. O universo visual de Pruden Tattoo hai tempo que deixou de limitarse á tatuaxe. O proxecto creativo impulsado polos ourensáns Anxo Varela e Lúa Carballo conseguiu construír unha identidade artística propia que transcende ás redes sociais e á propia pel para formar parte dun imaxinario colectivo cada vez máis recoñecible.
O que comezou como un estudo de tatuaxe evolucionou co paso dos anos cara a unha proposta creativa moito máis ampla. As súas ilustracións, deseños e colaboracións atoparon espazo en ámbitos moi diversos, desde a cartelería cultural ata proxectos vinculados á moda ou ao deseño. Unha das súas últimas achegas foi a creación do cartel do Entroido de Verín deste ano, unha mostra máis de como a súa linguaxe visual conseguiu conectar con institucións e públicos que van moito máis alá do mundo da tatuaxe.
A esencia dese traballo atópase nunha estética que bebe de referentes como Castelao e outros artistas realistas do século XX, pero tamén da propia iconografía popular galega. O resultado é un estilo recoñecible que combina tradición e modernidade e que converteu a Pruden nunha das propostas creativas máis singulares xurdidas en Galicia nos últimos anos.
Esa proxección levou o proxecto a participar en iniciativas afastadas do seu ámbito habitual. Entre elas destaca a súa recente colaboración coa firma de roupa coruñesa NWHR, unha experiencia que permitiu trasladar o seu universo artístico a novos formatos. “Foi un proceso moi profesional e nunca fixera algo así. Sen dúbida outros artistas, se puideran, tamén o farían”, explica Varela.
A evolución da tatuaxe como fenómeno cultural tamén forma parte desa transformación. “Dende a miña perspectiva, está máis normalizado que hai un tempo, pero tamén é verdade que a xente coa que me relaciono é moi tolerante con isto”, reflexiona.
Lonxe de encadrarse nunha única disciplina, Pruden Tattoo consolidouse como un proxecto creativo en constante expansión e cambio. A súa pegada conseguiu transcender o ámbito puramente artístico para converterse nunha forma contemporánea de contar Galicia, reinterpretando símbolos, personaxes e historias que cada vez atopan máis apego entre o público.
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