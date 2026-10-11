Una psicóloga de Ourense emociona en las redes con un gesto hacia unos obreros: “Admiro lo que hacéis. Vuestro trabajo es muy importante”

La nota que dio a los obreros, a la izquierda, y el momento de la entrega en la avenida Zamora, en Ourense.

La amabilidad también puede abrirse paso en medio del ruido de las obras y las prisas del día a día. Así lo ha demostrado Leda Casas, psicóloga general sanitaria, con una iniciativa en la avenida de Zamora, en Ourense, que busca fomentar la salud mental a través de pequeños gestos de reconocimiento y cercanía.

Bajo la premisa de “¿Y si iniciamos una cadena de cumplidos?”, la profesional sale a la calle para transmitir mensajes positivos a otras personas, tanto verbalmente como por escrito. Su objetivo es recordar la importancia de valorar a quienes nos rodean y demostrar que unas pocas palabras pueden marcar la diferencia en el bienestar emocional.

El inicio de esta iniciativa tuvo como protagonistas a varios obreros que trabajaban en la vía pública. Leda Casas se acercó a uno de ellos y le entregó una nota manuscrita con un mensaje de agradecimiento por su labor. “Admiro lo que hacéis. Vuestro trabajo es muy importante. Gracias”, plasmaba el papel.

El trabajador recibió la nota con sorpresa y una sonrisa. Después de leerla, volvió a hacerlo y compartió el mensaje con sus compañeros mientras continuaban con las tareas en la avenida de Zamora. Un gesto sencillo, sin grandes preparativos ni recursos, que puso el foco en un colectivo cuyo esfuerzo cotidiano no siempre recibe el reconocimiento que merece.

Leda Casas explica qué la llevó a dar el paso y por qué considera importante expresar abiertamente la admiración y el reconocimiento hacia otras personas. “Hace años que digo a los otros, cada día más, todo lo positivo y todo lo que admiro en ellos… supongo que con la edad se me van cayendo los filtros”, comienza relatando la psicóloga. Sin embargo, reconoce que todavía hay ocasiones en las que las dudas y el miedo a cómo puedan reaccionar los demás la frenan. “A veces pienso: Leda, calla que van a pensar que eres una rarita o que tienes algún interés detrás”, confiesa en el texto.

Un encuentro reciente la animó a tomarse más en serio esta práctica. Según explica, una mujer consiguió cambiar por completo su estado de ánimo durante una jornada con unas palabras espontáneas de ánimo. Aquella experiencia le hizo reflexionar sobre el efecto que un comentario positivo puede tener en otra persona. “Dado que tengo la certeza de que cada palabra que usamos tiene un súper poder, el de construir o el de destruir, decidí compartir algunos de esos cumplidos, pensando que así quizás os animaréis a hacerlo también vosotros”, escribe.

Su intención es que la iniciativa trascienda las redes sociales y anime a otras personas a expresar aquello que admiran de quienes tienen alrededor, sin esperar una ocasión especial para hacerlo. “La salud mental es cosa de todos y no eres consciente de lo influyente que eres en los otros. Nos necesitamos, así que vamos a usar nuestras palabras como si de conjuros se tratasen”, concluye, acompañando el mensaje de emoticonos de magia.

Una iniciativa que genera reacciones en redes sociales

El vídeo, publicado en la cuenta de Instagram de la psicóloga, ha generado numerosas interacciones entre los usuarios. Muchos han aplaudido la iniciativa y han destacado la importancia de mostrar respeto y agradecimiento hacia los demás.

Entre los comentarios, algunos seguidores han compartido sus propias experiencias y han reconocido que, en determinados momentos de sus vidas, habrían agradecido recibir palabras de apoyo como estas. “En muchos momentos de mi vida hubiera necesitado esto… respeto máximo a los trabajadores” y “Un gran paso, mis respetos” son algunas de las reacciones que ha recibido la publicación.

Otros usuarios han destacado cómo los pequeños gestos cotidianos pueden romper con la rutina, la prisa y el estrés, contribuyendo a cambiar la perspectiva del día a día. Sin embargo, la publicación también ha dado lugar a críticas y malentendidos. Ante un comentario sarcástico sobre el trabajador que recibió la nota, Leda Casas aclaró las circunstancias del encuentro: “¡No! El hombre llevaba todo el día trabajando. Se lo di a él porque es el único que amagó a cogerlo. Me miraban con cara de desconfianza plena”.

La psicóloga aprovechó la situación para reflexionar sobre la reacción de las personas ante este tipo de iniciativas espontáneas. La falta de respuesta o la desconfianza inicial, señaló, no tienen por qué interpretarse como una muestra de egoísmo o falta de amabilidad, sino que también pueden estar relacionadas con el ensimismamiento y el ritmo acelerado de la vida actual.

La importancia de los pequeños gestos para la salud mental

Con esta propuesta, Leda Casas pretende acercar la psicología a la vida cotidiana y recordar que el cuidado del bienestar emocional también puede comenzar con acciones tan sencillas como dar las gracias, reconocer el esfuerzo ajeno o dedicar unas palabras amables a un desconocido.

La iniciativa pone de relieve el valor de la empatía y de las relaciones humanas en espacios tan cotidianos como la calle, donde un gesto inesperado puede convertirse en una experiencia positiva tanto para quien lo ofrece como para quien lo recibe.

En una sociedad marcada por las prisas y las obligaciones, la propuesta lanzada en Ourense plantea una pregunta sencilla: ¿qué ocurriría si dedicar unos segundos a reconocer a los demás se convirtiera en una costumbre? A veces, una nota escrita a mano y un sincero “gracias” bastan para iniciar una cadena de amabilidad.