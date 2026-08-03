El PSOE de Ourense rendirá tributo a Manuel Suárez Castro, primer alcalde socialista que tuvo la ciudad

El PSOE de Ourense rendirá este lunes homenaje a la figura del primer alcalde socialista de la ciudad, Manuel "Manoliño" Suárez Castro, cuando se cumplen 89 años desde que fue fusilado por el bando franquista. El tributo se llevará a cabo a las 19,00 horas en la Praza da Biblioteca (antigo Campo de Aragón).

El lugar no fue escogido al azar, ya que para los socialistas es un sitio de especial relevancia por su simbología, así como por ser declarado recientemente como Lugar de Memoria polo Ministerio de Memoria Democrática.

Desde las filas socialistas recuerdan que Manuel Suárez impulsó la modernización de Ourense y del ferrocarril en los años 30. Cantero de profesión desarrolló una carrera política en la que fue presidente de la agrupación local socialista y vicepresidente de la Diputación, manteniendo también una estrecha relación con Pablo Iglesias Posse, fundador del partido. Además, fue cofundador da Caixa de Aforros Provincial.

Asesinado en julio del 37

Sin embargo, “Manoliño”, como era conocido, fue asesinado la madrugada del 27 de xullo de 1937. “Os ‘delitos’ que lle costaron a morte a mans dos franquistas foron o de ser alcalde republicano, ser socialista, uxetista e masón”, apuntan desde el PSOE