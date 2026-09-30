El PSOE pide al Concello de Ourense adherirse al plan turístico

El grupo municipal socialista defenderá en el pleno ordinario de octubre del Concello de Ourense dos mociones centradas en la modernización turística de la ciudad y el fomento de la educación pública.

Por un lado, los socialistas instan al gobierno local a integrar al municipio en el proyecto provincial “Ourense Cerca DeTI”, una plataforma de destino turístico inteligente gestionada por la Diputación y financiada con fondos europeos. Ante la falta de gestión que denuncian en este ámbito, proponen actualizar la aplicación móvil municipal para centralizar la información sobre patrimonio y termas, además de crear rutas de 24 y 48 horas para los visitantes que llegan en AVE. La portavoz del PSOE, Natalia González, defiende que se trata de “facer máis sinxelo visitar Ourense, facilitar o acceso á información e conseguir que os recursos turísticos municipais estean conectados, actualizados e sexan útiles tanto para quen nos visita como para o propio sector”.

En el ámbito educativo, la formación plantea el programa “Ourense en Inglés”, un plan piloto de inmersión lingüística para 2027 inspirado en el modelo implantado en Vigo. Con un presupuesto de 200.000 euros, la iniciativa busca financiar estancias de tres semanas en el extranjero para medio centenar de alumnos de 3º de la ESO, priorizando a las rentas más bajas.

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Sobre esta iniciativa, González subraya que “esta dimensión social é unha parte esencial da proposta, xa que o obxectivo debe ser que a situación económica dunha familia non determine se unha moza ou un mozo pode ou non acceder a unha experiencia educativa internacional”.

Presupuesto

Sobre la postura del partido ante los presupuestos y las modificaciones de crédito que se debatirán en pleno extraordinario de mañana, la portavoz socialista aseguró que los socialistas mantienen la misma posición de los últimos ocho años. En este sentido, González advirtió que no van a “branquear” al PP ni a ningún otro grupo de la corporación.

Asimismo, González hizo un llamamiento a la coherencia y a la responsabilidad política, instando al resto de formaciones a centrarse en lo importante y dejar de “perder o tempo” en el salón de plenos.