PSOE, PP y BNG tildan de "gravísima" la petición inhabilitación a Jácome: exigen explicaciones al alcalde y celeridad a la justicia

La petición de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación para el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación, ha provocado una reacción en cadena entre los grupos de la oposición municipal. PSOE, PP y BNG han coincidido en mostrar su preocupación por la situación judicial del regidor, exigiendo explicaciones públicas y celeridad a la Justicia para evitar que la parálisis y la polémica sigan marcando el día a día de la ciudad.

El PP: "Esiximos explicacións públicas"

Desde el Partido Popular, la portavoz Ana Méndez también valoró la petición de la Fiscalía. Tras afirmar su absoluto respeto a la justicia y a los tiempos judiciales, la concejala popular se sumó a la petición de claridad: "Esiximos explicacións públicas".

Méndez criticó la actitud del regidor ante el avance de la causa: "O grave é que Gonzalo Jácome segue sen dar a cara e sen explicarlle á cidadanía unha situación tan seria coma esta", recordando además que no ha presentado su declaración de bienes en los últimos siete años. Asimismo, la portavoz popular lamentó la deriva del ayuntamiento, señalando que "o alcalde sempre está no centro da polémica por cuestións relacionadas coa súa actuación persoal e institucional".

El PSOE: "Pensaría en dimitir por ética e estética"

El grupo municipal socialista en el Concello de Ourense valoró este jueves la solicitud de Fiscalía de nueve años de inhabilitación para el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, investigado por un presunto delito de prevaricación. Desde las filas socialistas muestran su máxima preocupación por la situación, aunque mantienen una postura de respeto institucional hacia los tribunales.

"É unha cuestión que consideramos moi grave, gravísima", señalaron, añadiendo que, ante un escenario de esta índole, "calquera político ao uso non sei se dimitiría pero polo menos pensaría en dar explicacións públicas e en dimitir por ética e estética", apuntó la socialista María Fernández Ojea.

Los socialistas hacen, en todo caso, un llamamiento a la cautela. "Debemos de ser moi respectuosos cos tempos xudiciais e prudentes", recordando que la carga legal recae exclusivamente sobre la judicatura: "Correspóndelle aos tribunais determinar a responsabilidade de Gonzalo Pérez Jácome".

En este sentido, los socialistas apuntan que "non os imos nin a substituír nin a facer xuízos paralelos", como afirmó María Fernández, quien confía en que la Justicia dicte lo que proceda dando por hecho que el regidor acatará el resultado de dichas resoluciones.

El PSOE local ha aprovechado para reivindicar su labor diaria en el consistorio. María Fernández aseguró que continuarán "facendo o que leva facendo todo este tempo, que é traballar con responsabilidade, presentar propostas e defender os intereses da nosa cidade".

Para los socialistas, el problema de fondo trasciende esta causa legal y afecta de lleno a la gestión diaria del municipio. "Consideramos que hai moito tempo que Ourense vive instalada no ruído, na polémica e nunha parálise que necesitamos que remate", lamentó Fernández.

El BNG: "A situación debería resolverse coa maior brevidade"

El portavoz municipal del BNG en Ourense, Luis Seara, valoró este jueves la situación judicial del alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, marcando distancias con el proceso, pero pidiendo agilidad a los tribunales. Aunque el líder nacionalista dejó claro que "os tempos da xustiza non os marcamos nós", sí ha lanzado una advertencia sobre la necesidad de no dilatar el caso.

Dada la relevancia institucional de Jácome, Seara ha subrayado que, "tratándose do alcalde deste concello e dun presumible candidato ás municipais, pois esta cuestión debería resolverse coa maior brevidade e coa maior celeridade posible".

A pesar de la tormenta política generada, el portavoz del BNG ha insistido en que su formación no se va a desviar de su hoja de ruta. "Nós ao que temos que dedicarnos é a traballar exclusivamente naquilo que depende de nós", afirmó Seara. En este sentido, reivindica el papel de su partido como la principal vía de cambio para Ourense, apostando por "adicarnos a facer política" y "convencer á xente de que hai alternativa ao actual desgoberno". Como muestra de esta preparación, el líder del Bloque ha recordado los recientes movimientos internos de su formación de cara al futuro: "Esa é a razón pola cal o outro día escollemos non só a un candidato senón a un grupo de 13 persoas, un equipo preparado para asumir os retos de gobernar a partires de maio do 2027".