El PSOE urge aclarar las cuentas del Concello de Ourense

El grupo del PSOE en el Concello de Ourense lleva al pleno de hoy una moción con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica, la transparencia y la eficiencia de las inversiones en la ciudad, exigiendo al gobierno local que haga “borrón e conta nova e poña luz sobre a realidade financeira do Concello” y desmienta el relato oficial de que “Ourense está en obras” como sinónimo de buena gestión. La portavoz socialista, Natalia González, advierte de la situación económica “complexa” que atraviesa la administración local, derivada de la incapacidad del ejecutivo de Gonzalo Pérez Jácome para licitar contratos esenciales y planificar su actividad. Según los socialistas, el gobierno lleva demasiado tiempo “abusando do remanente de tesouraría acumulado”, manteniendo las principales concesiones en precario e incrementando la morosidad con un periodo medio de pago a proveedores que tachan de insostenible.

"NON É DE RECIBO QUE SEXAN OS AUTÓNOMOS E AS PEQUENAS EMPRESAS OS QUE TEÑAN QUE FINANCIAR O CAOS ADMINISTRATIVO”

En este sentido, el PSOE advierte en su escrito de que “existe unha diferenza, menos fotoxénica pero moi relevante, entre anunciar unha actuación, dispoñer de crédito, contratar unha obra, executala, recepcionala e pagala”, criticando que en el Concello estos pasos no siempre avanzan en ese orden ni a la misma velocidad. Como ejemplo de esta falta de planificación, la moción cita la instalación de estaciones de carga para bicicletas eléctricas que carecen tanto de los propios vehículos como de electricidad, ya que, según indican, el equipo de gobierno “esqueceu licitar o servizo paralelamente á compra do subministro”. A esta situación administrativa se suma la precariedad de servicios básicos de la ciudad, como el agua, el saneamiento, la limpieza o el transporte urbano.