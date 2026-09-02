El puente del Milenio: la obra que cambió el paisaje de Ourense cumple 25 años

El puente del Milenio es una de las pocas obras que puede decir que ha cambiado el paisaje de Ourense en la historia reciente. La infraestructura entraba en funcionamiento el primer día de septiembre del año 2001 en sustitución como zona de paso de vehículos del Puente Romano, peatonalizado por el entonces alcalde, Manuel Cabezas quien fue uno de los impulsores del proyecto, junto a Xunta y Gobierno central.

Es un puente bastante escultural. Me sentí muy bien al ver que la traducción hacia el objeto real era tan fiel"

La infraestructura costó, en su momento, 1.709 millones de pesetas, unos 10,27 millones de euros, y en ella participaron casi una treintena de empresas. Desde entonces, han sido miles los ourensanos y turistas que se han encaramado a uno de los miradores. Álvaro Varela, arquitecto responsable del diseño, recuerda que “es un puente bastante escultural. Me sentí muy bien al ver que la traducción hacia el objeto real era tan fiel”, aunque reconoce que, un cuarto de siglo después, “suavizaría quizás un poquito la altura, pero no lo cambiaría”.

“A nosotros en las bases del concurso nos pedían que fuéramos innovadores”, sigue rememorando Varela, “de hecho, las bases abrían el el espectro a diseñadores, arquitectos o ingenieros de caminos, que son los protagonistas de estas estas infraestructuras, pero estaban buscando algo distinto”.

Cabezas confirma esta idea, añadiendo que “nos gustaba, primero, porque era un puente muy singular. Es un puente atirantado y técnicamente complejo. Atirantado, en curva, y en pendiente. No hay muchos así. Y luego la singularidad son las pasarelas. Mucho nos criticó en aquella época la oposición, diciéndonos que el puente no tenía aceras. Y, sin embargo, ahí están los años que lleva y la singularidad que tiene en la ciudad”.

Vital para el Miño

Otro de los cambios que trajo el puente para la ciudad, a juicio de Manuel Cabezas, es que ayudó a revitalizar la ribera del Miño como zona de ocio y disfrute. El exalcalde menciona que “era un proyecto muy singular que teníamos para recuperar pues el río como protagonista y, al final, conseguimos los recursos y el apoyo para hacer una singularidad muy especial. Hoy es un puente que llama la atención”, sentencia el exregidor.

Álvaro Varela, arquitecto: “Fue un diseño bastante rompedor en su momento”

El estudio de Álvaro Varela ganó el concurso para el que fue el quinto puente de la ciudad, algo “increíble”, según reconocía. “Nos sorprendió muy positivamente, porque era un diseño muy rompedor en su momento. Es una forma bastante suave, y creo que que no no destaca por por imposición. Es distinto y atrae la mirada de los visitantes”

Manuel Cabezas, exalcalde: “Cada vez que veo el puente, revivo lo que costó construirlo”

Manuel Cabezas llevaba el bastón de mando cuando el proyecto del Puente del Milenio echó A andar. El exregidor recuerda que todo comenzó tras la peatonalización del Puente Romano, cuando la ciudad necesitó un nuevo paso sobre el río. “Hice un viaje a Japón”, rememora Cabezas, “y allí conocí telefónicamente a un arquitecto español que estaba en Japón y le hablé de la idea que yo tenía en Ourense de hacer un puente sobre el río Miño, que yo tenía intención de que fuese un puente singular”. Un cuarto de siglo después, “cada vez que lo veo, recuerdo lo que costó construirlo”.