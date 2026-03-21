El streamer Pau Fuentes alucina con el Puente del Milenio en su recorrido por Ourense: "¡Vaya puentecito!"

El streamer Pau Fuentes visitó Ourense en su BMW E46 y alucinó con el Puente del Milenio a su llegada a la ciudad. “Vaya puentecito, que chulo” afirmó el streamer cuando vio este lugar emblemático de la ciudad mientras conducía en una ruta simulada. “Qué forma más chula tiene el puente. ¿No?” preguntó a sus seguidores inmediatamente tras pasar por debajo del puente.

Pau Fuentes es conocido por hacer streamings jugando al Eurotrack Simulator 2, un videojuego que permite, a través de un simulador, al usuario conducir camiones por toda Europa e incluso formar su empresa de logística.

En uno de sus últimos videos el streamer pasó virtualmente por Ourense y quedó sorprendido por la arquitectura de la ciudad y concretamente por uno de los puentes más reconocidos de la ciudad.

¿Qué hizo Pau Fuentes por Ourense?

A bordo de su BMW E46, Pau Fuentes llegó a Ourense con destino O Barco mientras stremeaba en su canal de Twitch donde tiene más de 8.000 seguidores. A su llegada a la ciudad destacó que justo se encontró con un control de la Guardia Civil, aunque no tuvo que parar ni rendir cuentas.

Esto sucedió poco antes de encontrarse con el Puente del Milenio. Durante su paso por la ciudad y antes de tomar la N-120 dirección O Barco pasó por Expourense y el barrio de A Ponte.

O Barco, destino de Pau Fuentes

En otro de sus vídeos se ve al streamer hablando de O Barco de Valdeorras poniendo en valor la comarca. “O Barco es chulo, es bonito” apuntó el streamer cuando pasó con su vehículo Valdeorras. “Cuenta con una cantera y está muy guay” dio a conocer a sus seguidores del valor que tiene esta industria para Ourense.

“Urense” y el humor de los ourensanos

En el video se escucha en un momento a Pau Fuente decir “Esto que está aquí a la izquierda es Urense”. Esto no pasó desapercibido para los ourensanos que se lo hicieron saber con humor en los comentarios.

Algunos con mayor seriedad le remarcaron el nombre correcto de la ciudad “Es Ourense, no Urense”, “¿Tanto te cuesta decir Ourense?”, le preguntaba otro seguidor.

Pero hubo quien se tomó con humor dicho comentario e incluso se atrevieron a darle algunas recomendaciones turísticas. “Gran ciudad Urense” se puede leer en los comentarios. O “Intenta pasar por la Avenida de Portugal verás que risas”, haciendo mención al estado de las obras.

Ya sea en el mundo virtual o digital, Ourense sigue conquistando a aquellos que visitan la provincia por primera vez y Pau Fuentes es un ejemplo de ello.