Pugna familiar en Ourense por el patrimonio materno: 200.000 euros en juego

La pugna que ha marcado la vida de tres hermanos desde la década de 2010 llegó ayer a la Audiencia Provincial para dilucidar el destino del patrimonio materno. En el banquillo se sentó Manuel N.R., a quien sus hermanas acusan de apropiarse de 208.511 euros de la madre, ya fallecida; una cifra que la Fiscalía reduce a 75.846. Además, las denunciantes reclaman anular los testamentos en los que fueron desheredadas y restituir la validez del redactado en los años 80.

Desde el primer momento en el juicio quedó claro que hay dos bandos muy diferenciados con mala relación entre ellos. Uno lo conforma Manuel N.R. y el otro sus dos hermanas. Estas últimas denuncian que la pareja de su madre, ya fallecida, y el acusado aislaron a su progenitora de ellas dándole de baja el teléfono fijo, el móvil y llevándosela de Castro Caldelas cuando ellas iban a visitarla.

Al respecto, relataron un episodio concreto ocurrido en el 2012 en el que se encontraron a su madre en un bar del citado concello y la pareja de esta se la llevó. Este encuentro les causó preocupación por la salud de la progenitora. “El médico nos dijo que estaba muerta en vida”, señaló una de las hermanas. Ante esta situación, formalizaron una denuncia que se acabó archivando.

Un año más tarde, en 2013, la mujer ingresó en una residencia por sus problemas de alzhéimer y en junio de ese año el juzgado de Trives acordó su internamiento voluntario y declaró su incapacidad para administrar sus bienes que pasaron a ser gestionados por la Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

Finalmente, la mujer falleció y, tras su muerte, sus hijas se percataron de movimientos en sus cuentas a favor del acusado. La Fiscalía los cifra en 75.000 euros en solo un año y ayer Manuel N.R. admitió haber realizado estas operaciones. Según su versión, fue su propia madre la que le permitió disponer de este dinero, el cual utilizó para pagar los gastos de su progenitora en la residencia -silla de ruedas, gafas, cortes de pelo o arreglo de uñas-, para abonar sus desplazamientos para verla y para compensar los días que perdía al visitarla, ya que era autónomo.

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Anteriormente, explicó, su progenitora también le dio dinero para comprar un coche y adquirir una licencia de taxi, trabajo al que se dedicó tras perder su empleo como escolta. En este sentido, aseguró que ella siempre le autorizó los gastos. “No retiraba un duro sin que mi madre lo supiera”, afirmó.

Disputa por la herencia

Manuel N.R. fue más allá y dijo que la voluntad de su madre era no dejar nada a sus hijas por las vejaciones que sufrió. “Ella buscaba la manera de darme todo a mí”, señaló. No comparten esta afirmación sus hermanas, que dudan de los testamentos en los que su progenitora las desheredaba. “Jamás hubiese hecho eso en su sano juicio, tenía claro que los tres hijos para ella eran iguales”, declaró una de ellas.

El abogado de ambas cuestionó que la mujer estuviese en condiciones para hacer dichos testamentos. Lo hizo apoyándose en un psiquiatra que la examinó en 2013 y constató un estado de demencia grave. En base a este diagnóstico realizó unas estimaciones concluyendo que en 2011 no estaba capacitada para decidir la herencia.

Sin embargo, los informes que constan en la causa contradicen su hipótesis al reflejar que en 2012 aún era una persona apta para gestionar temas económicos. Por ello, la Fiscalía solo acusa por lo sucedido desde mediados 2013, cuando se declaró la incapacidad de la mujer. En consecuencia, reclama que Manuel N.R. devuelva los 75.846 euros que retiró desde ese momento y hasta marzo de 2014 e interesa que sea condenado por un delito continuado de apropiación indebida a 11 meses de prisión al apreciar dilaciones indebidas -el proceso se retrasó sin justificación-.