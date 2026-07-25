Se quedó con parte del dinero que le dio el marido de su prima para pagar un alquiler

Estrella L.C.Y. recibió 1.800 euros del marido de su prima para contratar el alquiler de una vivienda. Siguiendo la gestión encomendada, realizó un contrato de arrendamiento en relación con un inmueble de la ciudad, figurando como inquilinas tanto ella como su prima.

La acusada abonó una mensualidad de 450 euros y el mismo importe en concepto de fianza. En total, 900 euros de los 1.800 que recibió. Sin embargo, la cantidad restante no la devolvió al marido de su prima ni justificó el porqué se lo quedó. En el juicio, Estrella L.C.Y. reconoció que decidió destinar parte del dinero recibido a sufragar gastos personales por el fallecimiento de su madre en Perú, ya que tuvo que pagar el nicho.

También mencionó gastos relativos a la instalación de internet o trabajos de pintura. “Ninguno de dichos conceptos formaba parte del concreto destino para el que le fue entregado el dinero”, señala la jueza de la Plaza 1 de la Sección Penal. Por lo tanto, quedó acreditado que utilizó el dinero enviado para el pago del alquiler a otras cuestiones.

Por todo ello, la jueza condena a Estrella L.C.Y. a seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida. Además, deberá pagar al marido de su prima los 900 euros que no dedicó a formalizar el alquiler.