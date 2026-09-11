Queixas nas Lagoas pola tala de árbores históricas

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A tala masiva de árbores a carón das vías do tren na rúa Noriega Varela da cidade desatou as protestas da veciñanza do barrio das Lagoas e do colectivo Amigas das Árbores. Tras constatar que as cortas se realizaban tamén en horario nocturno, a cidadanía mobilizouse de urxencia para tentar salvar os sete únicos exemplares que quedan en pé dunha masa forestal de máis de cincuenta árbores plantada hai medio século. Os ecoloxistas cualificaron a acción de “arboricidio” inxustificado, lembrando o contrasentido de eliminar espazos de sombra coas temperaturas extremas que sofre a urbe.
Recollendo o malestar veciñal, o BNG anunciou que esixirá responsabilidades na vindeira xunta de área. Os nacionalistas reclamarán a ADIF que xustifique a eliminación desta histórica pantalla verde e acústica, defendendo que se deberon aplicar alternativas menos drásticas como a poda selectiva ou o transplante. Ademais, interpelarán ao Concello para aclarar se tiña coñecemento previo dos traballos e que medidas adoptará.
“Ourense precisa máis espazos verdes, non menos. Non entendemos o criterio para suprimir agora árbores que levan 50 anos no mesmo punto”, sinalou a concelleira do BNG, Erea Blanco.
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