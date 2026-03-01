¿Quevedo en Ourense? Un vídeo viral desata el debate en redes: “No eres el único que lo ha visto”

Un simple vídeo grabado desde un coche ha sido suficiente para encender las redes sociales y abrir un debate visual: ¿hay un “Quevedo” en Ourense? El responsable del fenómeno viral es el creador de contenido @mmbruneti, que compartió su llegada a la ciudad por el acceso centro de la autovía A-52.

En las imágenes aparece un conocido mural visible desde la entrada urbana, acompañado de una reacción espontánea que muchos usuarios no tardaron en compartir: el rostro retratado recuerda sorprendentemente al cantante Quevedo.

El vídeo ya supera las 70.000 visualizaciones y acumula cientos de comentarios con mensajes como “no, no eres el único que lo ha visto”, “desde la primera vez que lo vi pensé en Quevedo” o “llevo años pensándolo”. Otros internautas han ido más allá, comparando la imagen con personajes de la serie Cambio de Clase o incluso con el icónico McLovin de la película Superbad.

Quevedo es en realidad Estela, gaiteira

Sin embargo, detrás del supuesto parecido no hay ningún homenaje al artista canario. El mural en cuestión es “A gaiteira Real”, la primera obra de gran formato realizada por el artista urbano Mon Devane en su ciudad natal, Ourense. Situado entre los barrios de Vistahermosa y O Couto, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles para quienes acceden a la ciudad desde la A-52.

La obra representa a una orgullosa gaiteira de la Real Banda de Gaitas de Ourense. La modelo es Estela Rodríguez, hija de gaiteiros y estudiante de clarinete en el conservatorio, quien decidió intervenir directamente en la conversación digital tras la viralización del vídeo con un mensaje claro: “Hola a todos, soy la modelo del mural, BASTA”, al ver los comentarios.