Una pasión que suena a rock

El día en el que Ángela Simoes (O Carballiño, 2010) desempolvó el bajo que su padre había abandonado en una caja durante dos años y medio descubrió que dedicarse a la música podía convertirse en su sueño de vida. La primera nota que tocó le dio la idea que marcaría el comienzo de este camino: formar una banda amateur como primer paso hacia una posible profesión. “Fue casualidad”, apunta, una “señal del destino” que la llevó ayer a presentarse como bajista ante su pueblo en el ciclo Feito no Carballiño.

Casi cuatro años de práctica le han servido para dominar canciones de Nirvana, Green Day y Weezer, dejándose llevar también por la agresividad rugosa de Extremoduro. Solo le faltaban tres piezas para que su bajo pudiera lucirse: una guitarra, una batería y una voz. Cuando las encontró, The Crowd tomó forma en enero de 2026 como una banda emergente de rock-metal que comenzó su recorrido entre O Irixo y Ourense hasta aterrizar en la villa del pulpo.

“Pero tener una banda es muy agotador”, reconoce. Dicho y hecho: The Crowd pronto perdió a su guitarrista y a su batería, dejando a Ángela sola con Alicia Collazo, su amiga de la infancia, que desde pequeña también había sentido la llamada de la música. “Siempre me ha gustado cantar y esta ha sido una oportunidad para hacerlo de una manera más seria”, relata.

El vínculo de ambas con la música va mucho más allá de ser un pasatiempo. Quizá por eso todavía no han conseguido reunir una formación estable que las acompañe en su camino. Paco Bartolo se ha incorporado recientemente como guitarrista para echarles una mano, aunque no pudo estar en el concierto de este viernes. Mientras tanto, ambas continúan buscando a alguien que quiera sumarse a su sonido desde la batería.

A ritmo de futuro

Un bajo en O Carballiño es su lugar de ensayo semanal, donde dan forma y corazón a las canciones que interpretan, mientras que Maj7estudio es la escuela en la que perfeccionan su técnica con la mirada puesta en comenzar a componer sus propios temas.

Saben que, por ahora, “todo es cuestión de divertirse, hasta que esto llegue a transformarse en un trabajo”. El propósito de The Crowd es sencillo: “pasarlo bien con el público y transmitir con la música lo que nos gusta”. Así lo hicieron en su primera presentación en tierras carballiñesas, donde crecieron musicalmente delante de familiares y amigos.

Hay algo de esa ilusión adolescente en su manera de entender la música; una ambición que apenas comienza a tomar forma y con la que aspiran a hacer algo más grande. Un deseo de éxito que crece al ritmo de su pasión por disfrutar esta experiencia.

Desde sus comienzos autodidactas, cuando apenas podía mover las cuerdas del bajo y tocaba sin amplificador, Ángela ha vivido un camino corto, pero intenso, hasta encontrar en la voz de Alicia a una compañera capaz de complementar el sonido que imaginaba cuando rescató aquel instrumento de una caja.