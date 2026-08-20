El Día Mundial del Mosquito se conmemora cada 20 de agosto para recordar el descubrimiento histórico del médico británico Sir Ronald Ross del acópeles y su papel fundamental en la transmisión de la malaria en 1897.

El mosquito existe desde hace más de 125 millones de años. Su descubrimiento histórico más importante no fue el insecto en sí, sino su rol como transmisor de enfermedades.

El camino para llegar a las variantes conocidas de este insecto ha sido muy largo.

Comenzando por el médico y epidemiólogo cubano Carlos Juan Finlay en 1881. En agosto de 1881, este médico-epidemiólogo, presentó en la Conferencia Internacional de Sanidad en Washington su revolucionaria teoría: demostró que la fiebre amarilla no se contagiaba por contacto directo o por la suciedad, sino a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

La confirmación: aunque su descubrimiento fue recibido con escepticismo inicialmente, veinte años después (en 1900) una Comisión Médica estadounidense comprobó sus estudios. Esto permitió erradicar epidemias mortales en América y facilitó la construcción del Canal de Panamá.

En 1897, el médico británico Ronald Ross descubrió que el mosquito del género Anopheles transmite la malaria.

Él demostró que los mosquitos hembra transmiten la malaria (o paludismo) entre los humanos.

Los mosquitos son considerados uno de los animales más mortales del mundo, ya que son vectores de graves enfermedades globales como la Malaria, transmitida por la variedad Anopheles.

Propina | El Gin Tonic

En 1811, Johann Jacob Schweppe, joyero de origen alemán inventó un sistema eficaz con el que introducir burbujas de dióxido de carbono en el agua envasada en botellas.

La compañía fundada por Schweppe, a la que éste puso su nombre, se estableció en Londres, capital europea de la época, donde hicieron furor primero el agua con gas y luego las sodas con sabor de frutas.

No fue hasta 1873 cuando, a partir del extraordinario crecimiento que había tenido la producción de jarabes medicinales, J. Schweppe & Co. tuvieron la idea de incluir quinina en la soda carbonatada de naranja para producir el agua tónica Schweppes que conocemos ahora, una bebida que además de refrescante era un medicamento para combatir el paludismo.

Esto ya era conocido por la Corona española años antes, cuyos soldados tomaban el jugo de la chinchona para mantenerse saludables en los trópicos (vamos que no era una idea británica).

Para celebrar las sucesivas victorias de las tropas británicas en la India, un alto oficial británico propuso añadirle ginebra a la tónica para fabricar un combinado alcohólico; no está claro si se escogió la ginebra por aludir a la ciudad donde residía Schweppe al inventar la tónica o si fue debido a las propiedades medicinales que desde la antigüedad se le han atribuido a la ginebra.

Otra versión del origen asegura que el combinado de ginebra con tónica nace precisamente debido a las propiedades de la quinina para combatir la malaria.

Los soldados británicos desplazados a la India comenzaron a combinar la tónica con la ginebra para poder mejorar el sabor de la primera.

De esta manera comienza el gin and tonic, que rápidamente se extendió por todo el planeta.

Fundada en 2010, el Día Internacional del Gin & Tonic se celebra a nivel mundial el 19 de octubre.