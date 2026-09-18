Gráfico | Consulta la evolución de la criminalidad en la provincia de Ourense en lo que va de año

Distintas detenciones, juicios e incautaciones en la provincia de Ourense durante el año 2026

La criminalidad registrada en la provincia de Ourense bajó un 2,6% durante el primer semestre de 2026, hasta contabilizar 4.656 infracciones penales, frente a las 4.781 del mismo periodo del año anterior. En la ciudad de Ourense, el descenso fue del 1,9%, con 2.297 infracciones frente a las 2.341 de enero a junio de 2025.

Balance de criminalidad · 2026 Menos delitos en Ourense Variación de las infracciones penales registradas entre enero y junio respecto al mismo periodo de 2025. Provincia de Ourense −2,6% 4.656 infracciones Ciudad de Ourense −1,9% 2.297 infracciones Fuente: Ministerio del Interior · Datos pendientes de consolidar

Los datos del Balance de Criminalidad del segundo trimestre, elaborado por el Ministerio del Interior, permiten consultar la evolución de los principales tipos de delitos registrados en la provincia y en la capital.

Criminalidad · Ourense 4.656 infracciones penales Registradas en la provincia entre enero y junio de 2026 Respecto a 2025 −2,6% 2025 4.781 2026 4.656 Ciberdelitos +9,6% Robos violentos −62,3% Hurtos −7,4% Fuente: Ministerio del Interior · Primer semestre de 2026 · Datos pendientes de consolidar

Las estafas informáticas siguen al alza

Uno de los principales cambios se encuentra en la ciberdelincuencia. En la provincia, las infracciones penales cometidas por medios cibernéticos aumentaron un 9,6%, hasta las 1.221, mientras que en la ciudad crecieron un 11,5%, con 581 casos.

Los datos que más llaman la atención Los delitos que más aumentan Provincia de Ourense · enero-junio de 2026 frente a enero-junio de 2025 Sustracciones de vehículos 29 casos · antes eran 10 +190% Secuestros 1 caso · antes eran 0 +100% Agresiones sexuales con penetración 12 casos · antes eran 8 +50% Tráfico de drogas 20 casos · antes eran 14 +42,9% Fuente: Ministerio del Interior · Datos pendientes de consolidar

Dentro de este apartado destacan las estafas informáticas, que aumentaron un 11,7% en el conjunto de la provincia, hasta las 1.053, y un 15% en la ciudad, con 515 casos.

En la capital también aumentaron las sustracciones de vehículos, que pasaron de 6 a 18, y los robos con fuerza en domicilios, que crecieron un 26,7%, de 45 a 57 casos.

Bajada de los robos con violencia

Provincia de Ourense Los delitos que más descienden Variación porcentual · enero-junio 2026/2025 01 Homicidios en grado de tentativa −80% 02 Robos con violencia −62,3% 03 Lesiones y riñas −15,8% 04 Robos con fuerza −11,8% Fuente: Ministerio del Interior

En sentido contrario, los robos con violencia e intimidación descendieron un 62,3% en la provincia, al pasar de 61 a 23 casos. En la ciudad la caída fue similar, del 63%, con 17 casos frente a los 46 del primer semestre de 2025. También bajaron los hurtos, un 7,4% en la provincia y un 9% en la capital.

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En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, la provincia registró un aumento del 10,3%, hasta los 43 casos. En la ciudad, sin embargo, el conjunto de estos delitos descendió un 31,8%, aunque las agresiones sexuales con penetración pasaron de cinco a diez.