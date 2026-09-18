Gráfico | Consulta la evolución de la criminalidad en la provincia de Ourense en lo que va de año
BALANCE DE CRIMINALIDAD
Los delitos registrados en la provincia de Ourense bajan un 2,6% hasta junio, mientras en la ciudad descienden un 1,9% y aumentan las estafas informáticas y los robos en viviendas
La criminalidad registrada en la provincia de Ourense bajó un 2,6% durante el primer semestre de 2026, hasta contabilizar 4.656 infracciones penales, frente a las 4.781 del mismo periodo del año anterior. En la ciudad de Ourense, el descenso fue del 1,9%, con 2.297 infracciones frente a las 2.341 de enero a junio de 2025.
Los datos del Balance de Criminalidad del segundo trimestre, elaborado por el Ministerio del Interior, permiten consultar la evolución de los principales tipos de delitos registrados en la provincia y en la capital.
Las estafas informáticas siguen al alza
Uno de los principales cambios se encuentra en la ciberdelincuencia. En la provincia, las infracciones penales cometidas por medios cibernéticos aumentaron un 9,6%, hasta las 1.221, mientras que en la ciudad crecieron un 11,5%, con 581 casos.
Dentro de este apartado destacan las estafas informáticas, que aumentaron un 11,7% en el conjunto de la provincia, hasta las 1.053, y un 15% en la ciudad, con 515 casos.
En la capital también aumentaron las sustracciones de vehículos, que pasaron de 6 a 18, y los robos con fuerza en domicilios, que crecieron un 26,7%, de 45 a 57 casos.
Bajada de los robos con violencia
En sentido contrario, los robos con violencia e intimidación descendieron un 62,3% en la provincia, al pasar de 61 a 23 casos. En la ciudad la caída fue similar, del 63%, con 17 casos frente a los 46 del primer semestre de 2025. También bajaron los hurtos, un 7,4% en la provincia y un 9% en la capital.
En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, la provincia registró un aumento del 10,3%, hasta los 43 casos. En la ciudad, sin embargo, el conjunto de estos delitos descendió un 31,8%, aunque las agresiones sexuales con penetración pasaron de cinco a diez.
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