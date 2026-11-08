La radioterapia, fundamental en la lucha contra el cáncer

El área sanitaria de Ourense se ha unido a la celebración del Día Internacional de la Física Médica poniendo en valor el trabajo que desempeñan los diez sanitarios (cinco facultativos, cuatro técnicos y una administrativa) que integran su Servicio de Radiofísica Hospitalaria.

Este equipo, encabezado por Ana María Rodríguez Fernández, realiza un trabajo clave en el recinto sanitario. Su función consiste en garantizar la precisión en el uso de radiaciones ionizantes, una responsabilidad especialmente importante en la lucha contra el cáncer.

En oncología, calculan la dosis de radioterapia para tratar los tumores y proteger los tejidos contiguos. Además, ejecutan comprobaciones de los aceleradores lineales antes de recibir a los pacientes. El servicio asume también la supervisión radiológica de más de trescientos trabajadores.