Rafael Fernández, el ourensano portavoz del partido Por un Mundo más Justo: “Con las causas justas, la gente olvida las banderas”

El macedano Rafael Fernández participó, junto a la ejecutiva de su formación, Por un Mundo más Justo, en la Proposición No de Ley (PNL) que ha servido de origen al proceso de regularización de personas inmigrantes que ahora arranca. En la recogida de más de 700.000 firmas participaron más de un millar de asociaciones de distinto signo, lo que permite a Fernández hablar de un “movimiento esperanzador”.

Tuvimos que reformar varias veces la la ILP para que nos la admitieran a trámite

Pregunta. ¿Están satisfechos de que la propuesta llegara a buen puerto?

Respuesta. Efectivamente. La verdad es que nos gustaría que se hubiera votado en el Congreso, pero lo importante es que estas personas tengan por dignidad y pues el hayan conseguido pues lo que estábamos buscando, que era regularizar su situación.

P. ¿Qué recuerda de esos días impulsando la recogida de firmas?

R. El trabajo fue muy intenso. Empezando desde el primer momento que intentamos llevarla a cabo. Agustín Dorduz, que es un compañero de partido, fue quien lo propuso a la coordinadora. Estuvimos trabajando en ella, tuvimos que reformar varias veces la la ILP para que nos la admitieran a trámite. Lo que vimos fue la gran aceptación cuando empezamos, pensando en unificar a otras organizaciones.

Movilizamos a más de 1.000 asociaciones, y una de las grandes satisfacciones fue conseguir más de 700.000 firmas a favor con lo cual batimos el récord de cualquier ILP presentada"

P. Eso da motivos para la esperanza

R. La verdad que sí. Signo de esperanza, en ver la cantidad de organizaciones de todo el espectro ideológico que olvidó sus banderas por una causa justa. Fue interesante ver que que mucha gente dejaba a un lado sus diferencias políticas o sus distintas visiones del mundo. Movilizamos a más de 1.000 asociaciones, y una de las grandes satisfacciones fue conseguir más de 700.000 firmas a favor con lo cual batimos el récord de cualquier ILP presentada.

P. ¿Qué va a significar para Ourense esta esta regularización?

R. Ourense es una ciudad y una provincia que está siendo vaciada, envejecida. Regularizar supondrá para estas personas que por fin puedan puedan establecerse legalmente entre nosotros.

R. Que puedan trabajar, que puedan acceder a muchos sectores que se ven con problemas para conseguir trabajadores… Van a darle estabilidad a la industria, a muchos a muchos sectores. No hay que olvidar que cada vez que se ha se ha hecho, el PIB español ha aumentado.