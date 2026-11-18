Al oeste de Paraguay se encuentra el pueblo enxet, una etnia indígena de aproximadamente 6000 integrantes. Su situación es dramática. Las amenazas a su territorio tradicional para convertirlo en una zona de asentamientos se juntan con un clima inmisericorde, que oscila entre temporadas de sequía extrema y estaciones de tormentas y riadas.

Para brindar socorro a este pueblo, Manos Unidas inauguró ayer su rastrillo solidario en la calle del Paseo número 10. María Crespo, delegada de Manos Unidas Ourense, explicaba el funcionamiento del rastrillo: “La idea es que la gente que venga a comprar aproveche el viaje para donar lo que quiera. De esta forma, el inventario se irá renovando”. Desde la organización quieren destacar que el rastrillo no se limita a ropa: “Vasos, muebles, collares, libros… Todo es bienvenido y cualquiera puede conseguirlo por poco dinero. Tenemos hasta un traje de novia”, reveló Crespo en el local.

Todo el dinero recaudado estará destinado a tres actuaciones clave para la supervivencia del pueblo enxet. La primera es la instalación de potabilizadoras de agua, vitales para que puedan sobrevivir a las épocas de sequía que azotan sus aldeas; también se contempla impulsar la educación de las mujeres indígenas, especialmente en temas referentes a la medicina natural y a los partos, ya que la mortalidad femenina a la hora de tener hijos es muy preocupante. La tercera línea de actuación se basa en introducir técnicas de apicultura a las aldeas enxet, produciendo miel y cera en el territorio.

El rastrillo permanecerá abierto desde las 16,30 hasta las 20,00 horas, de lunes a viernes. Este horario de tarde se complementará algunos días excepcionales con horarios de mañana o festivos, de los cuales la organización avisará. “Somos una asociación de voluntarios, así que estaremos abiertos el mayor tiempo posible. No tenemos una fecha límite, queremos recaudar lo máximo posible para ayudar a estas aldeas de Paraguay. Además, cuanto más tiempo estemos abiertos más publicidad recibiremos por el boca a boca”, explicó Crespo.

Desde Manos Unidas esperan que el rastrillo de este año supere la recaudación de 2025. El año pasado, el dinero recaudado alcanzó la cifra de 5000 euros, destinados íntegramente, en esa ocasión, a la educación y a la protección de los derechos de los niños y niñas más desfavorecidos de la India.