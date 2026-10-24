Raúl Soto, futuro alcalde de Nogueira de Ramuín: “Hay que apostar por nuestra juventud, con puestos de trabajo y vivienda”

Nogueira de Ramuín vivirá un cambio de alcalde en los próximos meses. Julio Carlos Temes dejará su cargo en manos de Raúl Soto, previsiblemente entre finales de diciembre y principios de enero, con una progresiva delegación de competencias hasta ese momento para que Soto tome el mando en las mejores condiciones. El futuro regidor del Partido Popular expone las claves de su mandato.

¿Quién es Raúl Soto?

Tengo 52 años y llevo en política 27 años, desde el 1999. Entré con Galindo como alcalde en Nogueira de Ramuín, después seguí con César Parente, el anterior alcalde, y luego con Julio Carlos Temes en esta última etapa. Desde ese año vengo desarrollando funciones en las concejalías de Turismo, Cultura, Deportes y Educación.

¿Cómo se fraguó su alcaldía?

En el último año, mis compañeros de partido a nivel local decidieron que tenía que dar el paso previo, ya que Julio lleva muchos años, está un poco cansado y decidió apartarse para dejarme al mando.

¿Qué significa para usted?

Siendo nativo de Luíntra, es un privilegio para mí poder desarrollar ideas que puedan ayudar a que nuestro concello siga evolucionando.

¿Cómo está siendo este período de prealcaldía?

Hace 15 días Julio tomó la decisión en el pleno de delegar prácticamente todas las competencias en mí, más que nada para que yo me fuese haciendo a la idea de cómo funciona el concello. Por muchos años que lleve en política, no es lo mismo estar acompañando a un alcalde que ser el que pone la cara.

Viene de la Concejalía de Turismo, Cultura y Deportes. ¿Cómo aplicará estas temáticas a su ejercicio como alcalde?

Yo creo que uno de los grandes motores de nuestro concello es la apuesta clara por el turismo. Evidentemente, estamos en una zona privilegiada de la Ribeira Sacra, y creo que somos el centro neurálgico, aportamos mucho valor al distintivo y tenemos que evolucionar. Queda mucho por hacer.

Una de las claves futuras de Nogueira de Ramuín es esa confirmación de la Ribeira Sacra como patrimonio de la humanidad. ¿Cómo valora esta oportunidad para su concello?

Es una oportunidad única, pero no podemos basar todo en el distintivo Ribeira Sacra. También tenemos que apostar por nuestra juventud, que tengan posibilidades de desarrollarse en Nogueira de Ramuín, bien sea con puestos de trabajo, bien sea con una promoción de viviendas en la que estamos trabajando. Y también tenemos que pensar en nuestros mayores, que viven en nuestro ayuntamiento, a los que tenemos que darles todas las comodidades que podamos y buscar que nuestro concello sea mucho más amable. De hecho, ya la tenemos elaborada y a disposición de nuestros vecinos, la agenda urbana 2027, que nos dice hacia dónde queremos ir. Hemos escuchado a la gente y queremos hacer un proyecto a 4 años intentando mejorar lo que ya tenemos

¿Cuál es el mejor método para hacer crecer al concello?

Tenemos que seguir trabajando para conocer el censo de viviendas vacías que tenemos y apostar por una vivienda para la gente que quiera venir a establecerse en nuestro concello. Tenemos que buscar todo lo que sea posible para dinamizar nuestro concello y evitar que la despoblación siga su curso. Está en marcha un proyecto de vivienda social y de vivienda público-privada. Hay mucha demanda, entonces tendremos que luchar en ese campo.

Llega en el fin de la legislatura. ¿Cómo la plantea?

Lo veo un poco como una oportunidad para asentarme, conocer la forma que tenemos de trabajar y adaptarlo a mi grupo de trabajo, porque evidentemente estamos contentos con el grupo humano que tenemos en el PP de Nogueira, pero como todos, algún cambio haremos. La idea es clara, tener claro hacia dónde queremos ir e involucrar a la sociedad en la toma de decisiones, con el objetivo de seguir gobernando entre 2027 y 2031.