ÚLTIMA HORA
Las incidencias de la borrasca Marta en la provincia

¿Sabe usted que muchos reafirman: la música es la medicina del alma?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, música en la Jornada de Convivencia para jóvenes

Música en el seminario.
Música en el seminario. | La Región

¿Sabe usted que muchos reafirman con bastante seguridad, aquello dicho por el sabio griego Platón: la música es la medicina del alma? ¿Que la capacidad relajante y sanadora de la música, a través de cuerdas de guitarra, protagonizó este sábado la Jornada de Convivencia para jóvenes en el Seminario Mayor? ¿Y que este encuentro se realiza una vez al mes en la institución diocesana?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats