¿Sabe usted que muchos reafirman: la música es la medicina del alma?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, música en la Jornada de Convivencia para jóvenes
¿Sabe usted que muchos reafirman con bastante seguridad, aquello dicho por el sabio griego Platón: la música es la medicina del alma? ¿Que la capacidad relajante y sanadora de la música, a través de cuerdas de guitarra, protagonizó este sábado la Jornada de Convivencia para jóvenes en el Seminario Mayor? ¿Y que este encuentro se realiza una vez al mes en la institución diocesana?
