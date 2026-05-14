La Real Academia de Doctores de España, presidida por un ourensano

Tras haber ocupado la vicepresidencia de la Real Academia de Doctores de España desde febrero de 2024, el ourensano José Ramón Casar ha pasado al frente de la institución de derecho público de carácter científico, técnico, humanístico y social. Una amplia mayoría de votos avaló su designación como presidente gracias a su amplia y meritoria trayectoría.

Casar es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), siendo responsable del Grupo de Procesado de Datos y Simulación. Sus intereses de investigación incluyen tecnologías de radar, procesamiento de señales y datos, fusión multisensorial y análisis de imágenes tanto para aplicaciones civiles como de defensa. Ha sido investigador principal en más de 30 proyectos financiados en convocatoria públicas y alrededor de 70 proyectos de I+D con empresas. Galardonado en numerosas ocasiones, está en posesión de la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.

La Real Academia de Doctores, integrada por un máximo de 120 miembros numerarios que se distribuyen en 10 secciones según disciplinas, tiene como cometido el desarrollo de las ciencias, las letras, las artes y de todo aquello que tienda a la difusión de la cultura.