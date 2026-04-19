Mar Valderrama, doctora de Clínica Valderrama: “Nuestra mayor diferencia es el rigor médico y el enfoque integral”

La medicina estética y antienvejecimiento es un campo que ha ganado popularidad en los últimos años, gracias a soluciones innovadoras para combatir los signos del paso del tiempo y mantener, además, la salud física de partes tan importantes como la piel. La doctora Mar Valderrama, responsable de Clínica Valderrama (Avenida de La Habana 28, 5ºE) destaca el valor de la medicina estética para conseguir la mejor versión de uno mismo en cada etapa de la vida, y la importancia de diseñar protocolos médicos personalizados.

Pregunta. ¿Qué buscan los ourensanos cuando se acercan a la medicina estética y antiedad?

Respuesta. Principalmente, buscan naturalidad y prevención. El concepto de la medicina estética ha evolucionado muchísimo; ya no se trata de transformarse o de buscar resultados exagerados, sino de lograr la mejor versión de uno mismo en cada etapa de la vida. Los pacientes llegan a la clínica buscando un aspecto descansado, luminosidad en la piel y prevenir los signos del envejecimiento con elegancia. Quieren que les digan “qué buena cara tienes”, no “qué te has hecho”.

P. ¿Qué diferencia a Clínica Valderrama de otras opciones?

R. Nuestra mayor diferencia es el rigor médico y el enfoque integral. En Clínica Valderrama no somos una franquicia ni aplicamos tratamientos en serie. Cada rostro y cada cuerpo es un lienzo único. Además, nuestra visión de la estética está profundamente unida a la salud integral; por eso en nuestras instalaciones conviven la Medicina Estética y Traumatología (de la mano del Dr. Fernando Valderrama). Acompañamos al paciente de principio a fin, creando un vínculo de confianza absoluta y diseñando protocolos médicos totalmente personalizados.

P. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes entre los ourensanos?

R. En mujeres, en esta época de preparación para el buen tiempo, destacan los tratamientos de bioestimulación facial, la hidratación profunda con ácido hialurónico, y los neuromoduladores. En el caso de los hombres, que cada vez se cuidan más, vemos un aumento espectacular en tratamientos capilares para frenar la caída, la definición del ángulo mandibular (para marcar un rasgo más masculino y reducir el doble mentón) y los tratamientos de neuromoduladores, que les cambian la vida de cara al verano.

P. ¿Cuál es la relación entre medicina y estética?

R. Son dos conceptos inseparables. La estética sin una base médica sólida es un riesgo. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y refleja nuestro estado de salud interior. En Clínica Valderrama ponemos esto en práctica realizando siempre un diagnóstico médico previo exhaustivo. No tratamos solo “una arruga” o “una mancha”, analizamos la calidad de los tejidos, la estructura ósea y los hábitos de vida del paciente para prescribir un tratamiento seguro y eficaz que aporte salud real a los tejidos.

P. ¿Qué novedades recientes ha incorporado la clínica en sus instalaciones de la ciudad?

R. La medicina estética avanza a un ritmo vertiginoso y nos obligamos a estar siempre a la vanguardia. Recientemente hemos potenciado nuestros protocolos de bioestimulación avanzada (tratamientos que despiertan el colágeno propio de la piel) y protocolos muy específicos de dermocosmética personalizados. Buscamos tratamientos que sean mínimamente invasivos pero que ofrezcan resultados duraderos y reales.

P. Con la llegada del verano, ¿qué tratamientos son los más solicitados?

R. El verano cambia por completo las necesidades de nuestros pacientes, ya que la exposición solar y las altas temperaturas exigen cuidados específicos. Lo más solicitado es, por una parte, la preparación y rescate de la piel: mediante mesoterapia con vitaminas y ácido hialurónico. El objetivo es crear un “reservorio” de hidratación que evite que el sol y el cloro dejen la piel marchita o deshidratada. Por otro lado están los neuromoduladores, que son el tratamiento estrella: sin duda, es el favorito durante todo el año, pero en verano su demanda se dispara. Los neuromoduladores permiten suavizar las arrugas de expresión y relajar la mirada, evitando que frunzamos el ceño constantemente por el exceso de luz solar. Es la clave para disfrutar de las vacaciones con un aspecto descansado, fresco y natural, sin preocuparse por las marcas de cansancio.

P. ¿Qué papel juega la nutrición y la hidratación a la hora de mejorar la salud y el aspecto estético?

R. Son los cimientos de todo. Como suelo decirles a mis pacientes: “Yo puedo mejorar tu piel desde dentro, pero tú tienes que ayudarme desde fuera”. Una mala nutrición apaga la piel, acelera el envejecimiento y fomenta la flacidez. Beber suficiente agua y llevar una dieta rica en antioxidantes potencia y prolonga los resultados de cualquier tratamiento estético que realicemos en la consulta.

P. ¿Cómo debe ser una piel sana y qué recomendaciones realiza para su cuidado?

R. Una piel sana no es una piel perfecta, sin poros o con los “filtros de Instagram” que vemos hoy en día; es una piel que irradia salud, elasticidad, luminosidad y que mantiene un tono uniforme sin inflamaciones activas (como acné o rosácea severa). Para lograrla, no basta con lo que aplicamos en cabina; el secreto está en el equilibrio entre el cuidado tópico y los hábitos de vida. Nuestra “fórmula de oro” se basa en estos pilares: limpieza profunda, imprescindible realizarla mañana y noche para eliminar impurezas, sudor y contaminación, permitiendo que la piel respire; hidratación constante interna y externa: beber al menos dos litros de agua al día es fundamental. Una piel deshidratada desde el interior se vuelve opaca y marca las líneas de expresión. Esto debe complementarse con una rutina cosmética adecuada a tu tipo de piel; actividad física regular: el deporte es un tratamiento de belleza natural, y al hacer ejercicio, mejoramos la microcirculación sanguínea, lo que permite que los nutrientes y el oxígeno lleguen mejor a las células de la dermis, logrando ese “brillo saludable” inmediato, sin olvidar que sudar ayuda a eliminar toxinas. Tampoco podemos olvidar la fotoprotección solar estricta: es el paso innegociable los 365 días del año, y no existe mejor tratamiento antiedad que prevenir el daño solar diario.

P. ¿Cómo se debe tomar el sol, bajar de peso o cuidar la piel para aprovechar el buen tiempo sin contratiempos?

R. Para disfrutar del verano con salud, la clave es el sentido común. Al tomar el sol la exposición debe ser gradual, evitando las horas centrales del día y reponiendo el protector solar cada dos horas. Al bajar de peso, debemos huir de las “dietas milagro” de última hora que solo generan efecto rebote y flacidez extrema en la piel. Para el cuidado general, es recomendable aumentar el consumo de agua, nutrir mucho la piel tras la exposición solar y, ante cualquier duda o aparición de manchas nuevas, acudir a la clínica para una valoración.