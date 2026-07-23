¿Sabe usted que el Real Madrid se enfrenta este viernes contra un Alcorcón liderado por un ourensano?

¿Sabe usted que al primer entrenador al que estrechará la mano el "Special One" será a un ourensano? ¿Que José Mourinho estrenará su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid enfrentándose este viernes con el Alcorcón? ¿Que al mando del conjunto alfarero está un gran conocido por estas tierras? ¿Que su entrenador es Fran Justo? ¿Que seguramente será un momento especial para él?