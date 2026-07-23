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Entrevista del expresidente Zapatero

¿Sabe usted que el Real Madrid se enfrenta este viernes contra un Alcorcón liderado por un ourensano?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el conjunto de José Mourinho contra un Alcorcón muy ourensano

Fran Justo, entrenador del Alcorcón
Fran Justo, entrenador del Alcorcón

¿Sabe usted que al primer entrenador al que estrechará la mano el "Special One" será a un ourensano? ¿Que José Mourinho estrenará su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid enfrentándose este viernes con el Alcorcón? ¿Que al mando del conjunto alfarero está un gran conocido por estas tierras? ¿Que su entrenador es Fran Justo? ¿Que seguramente será un momento especial para él?

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